Руководитель управления туризма назначен в Мангистау

- Перед управлением туризма стоит большая задача по повышению туристической привлекательности региона, которую необходимо реализовывать при помощи неправительственных организаций, общественных активистов и неравнодушных жителей нашей области, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Аким области представил нового руководителя управления и отметил, что туристическая отрасль региона нуждается в перезагрузке. Для этого необходимо применять новые подходы.Данияр Утешов является членом президентского молодёжного кадрового резерва, имеет высшее образование, окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности «Строительство» и Назарбаев Университет по специальности «Деловое администрирование».Свободно владеет английским языком.Трудовую деятельность начал в 2014 году директором ТОО «Аташ-Сервис».С 2015 по 2017 годы был заместителем директора ТОО «Актау-Азимут».В 2017 году работал заведующим сектором Актауского городского отдела строительства.С августа 2017 года по настоящее время занимал должность директора в ТОО «Актау-Азимут».