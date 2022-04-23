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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:27

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Руководитель управления туризма назначен в Мангистау

Распоряжением главы региона Нурлана Ногаева управление туризма возглавил Данияр Утешов, сообщает пресс-служба областного акимата.

Фото предоставили в областном акимате
Аким области представил нового руководителя управления и отметил, что туристическая отрасль региона нуждается в перезагрузке. Для этого необходимо применять новые подходы.

- Перед управлением туризма стоит большая задача по повышению туристической привлекательности региона, которую необходимо реализовывать при помощи неправительственных организаций, общественных активистов и неравнодушных жителей нашей области, - подчеркнул Нурлан Ногаев.


Руководитель управления туризма назначен в Мангистау


Данияр Утешов является членом президентского молодёжного кадрового резерва, имеет высшее образование, окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности «Строительство» и Назарбаев Университет по специальности «Деловое администрирование».

Свободно владеет английским языком.

Трудовую деятельность начал в 2014 году директором ТОО «Аташ-Сервис».

С 2015 по 2017 годы был заместителем директора ТОО «Актау-Азимут».

В 2017 году работал заведующим сектором Актауского городского отдела строительства.

С августа 2017 года по настоящее время занимал должность директора в ТОО «Актау-Азимут».



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