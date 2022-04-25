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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 527

Министерство экологии о находке в Мангистау: за незаконную охоту на фламинго можно лишиться свободы на семь лет

Специалисты должны установить причину гибели фламинго, которых накануне нашли мертвыми в песках Сам Бейнеуского района. Пока туши особей не обнаружили. Об этом сообщил заместитель председателя комитета лесного хозяйства Данияр Тургамбаев. В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов разъяснили, какое наказание предусмотрено за незаконную охоту на фламинго.

Кадр с видеоролика
Специализированная природоохранная прокуратура Мангистау поручила ответственным госорганам разобраться в обстоятельствах гибели фламинго.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бейнеуского районного отдела полиции, инспекторы «Охотзоопром», инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области, и инспекция ветеринарного контроля. Причины выясняются, о которых будет сообщено дополнительно уполномоченными органами, - сообщает специализированная природоохранная прокуратура Мангистауской области.

Заместитель председателя комитета лесного хозяйства Данияр Тургамбаев рассказал, что пока информация о гибели фламинго не подтверждена. Специалисты еще не нашли туши погибших особей.

При обнаружении туш особей будет проведена экспертиза. Специалистам потребуется установить причину гибели фламинго. Пока, как говорят в ведомстве, рано делать какие-то заявления.

- Гибель могла произойти и по естественным причинам, все версии будут рассматриваться, - прокомментировал Данияр Тургамбаев.

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов отметили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

- За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 Уголовного Кодекса РК предусмотрено лишение свободы до семи лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Также предусмотрен штраф в сумме 400 МРП, - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мертвых фламинго первым обнаружил ребенок. Мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.




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Комментарии ( 1 )

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hapiness (Посетители) Сегодня, 13:20
"- Гибель могла произойти и по естественным причинам"
-Слышь Фламинишна, наш час настал, падаем.
 
 

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