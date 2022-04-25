Министерство экологии о находке в Мангистау: за незаконную охоту на фламинго можно лишиться свободы на семь лет

Кадр с видеоролика
Специализированная природоохранная прокуратура Мангистау поручила ответственным госорганам разобраться в обстоятельствах гибели фламинго.
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бейнеуского районного отдела полиции, инспекторы «Охотзоопром», инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области, и инспекция ветеринарного контроля. Причины выясняются, о которых будет сообщено дополнительно уполномоченными органами, - сообщает специализированная природоохранная прокуратура Мангистауской области.
Заместитель председателя комитета лесного хозяйства Данияр Тургамбаев рассказал, что пока информация о гибели фламинго не подтверждена. Специалисты еще не нашли туши погибших особей.
При обнаружении туш особей будет проведена экспертиза. Специалистам потребуется установить причину гибели фламинго. Пока, как говорят в ведомстве, рано делать какие-то заявления.
- Гибель могла произойти и по естественным причинам, все версии будут рассматриваться, - прокомментировал Данияр Тургамбаев.
В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов отметили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
- За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 Уголовного Кодекса РК предусмотрено лишение свободы до семи лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Также предусмотрен штраф в сумме 400 МРП, - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что мертвых фламинго первым обнаружил ребенок. Мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бейнеуского районного отдела полиции, инспекторы «Охотзоопром», инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области, и инспекция ветеринарного контроля. Причины выясняются, о которых будет сообщено дополнительно уполномоченными органами, - сообщает специализированная природоохранная прокуратура Мангистауской области.
Заместитель председателя комитета лесного хозяйства Данияр Тургамбаев рассказал, что пока информация о гибели фламинго не подтверждена. Специалисты еще не нашли туши погибших особей.
При обнаружении туш особей будет проведена экспертиза. Специалистам потребуется установить причину гибели фламинго. Пока, как говорят в ведомстве, рано делать какие-то заявления.
- Гибель могла произойти и по естественным причинам, все версии будут рассматриваться, - прокомментировал Данияр Тургамбаев.
В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов отметили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
- За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 Уголовного Кодекса РК предусмотрено лишение свободы до семи лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Также предусмотрен штраф в сумме 400 МРП, - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что мертвых фламинго первым обнаружил ребенок. Мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.