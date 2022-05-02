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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:59

Просмотров: 7

Уроженец Актау помог собрать деньги на колодец для детей из Африки

Уроженцу Актау Жәнібеку Жарасұлы удалось собрать за 10 дней более одного миллиона тенге и оказать помощь африканским детям.

Фото предоставил Жәнібек Жарасұлы
Выпускник казахско-турецкого лицея в Актау Жәнібек Жарасұлы продолжил учебу в в Стамбуле.

По городу, как рассказал Жәнібек Жарасұлы, всюду висят призывы о помощи детям в Африке. Каждый раз, проходя мимо, парень постоянно задумывался о сборе средств.

- Однажды наткнулся на «Поддержку детей из Африканского медресе»,. И, возможно, чувство то ли вины, то ли жалости подтолкнули меня к такому шагу. Тщательно изучив всё, мы приступили к сбору денег. Помогали, в основном, мои друзья. Нынче площадка Instagram - это огромная возможность, с помощью репостов сбор охватил большое количество милосердных людей. Основную часть работы взялась выполнять одна девушка, которая просила не афишировать её имя, - рассказал Жәнібек Жарасұлы.


За 10 дней им удалось собрать 1 111 111 тенге.

На ауызашар команде Жәнібека Жарасұлы собрались 620 сельских детишек. А самым главным чудом для них стало открытие колодца с питьевой водой.

- На самом деле мы очень переживали за сбор. Мысли о том, соберём ли мы деньги, получится ли выполнить цель - привели к большим волнениям. Однако, нам удалось доказать, что добро вовсе не делится на расы и национальность. Получив видеоотче́ты, где дети счастливы, у меня сердце ёкнуло. Они радуются простой еде с водой. Порой мы забываем довольствоваться и просто не умеем быть счастливыми. Эти маленькие дети доказали мне, что надо стремиться к знаниям, несмотря ни на что. Хотел бы выразить огромную благодарность моим родным, друзьям, знакомым, всем тем, кто поддержал. Без них мы бы не смогли собрать такую огромную сумму. Я понял, что мы сами можем изменить мир, если взглянуть на него совсем другими глазами. Главное, всегда и везде оставаться человеком, - поделился автор идеи.





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