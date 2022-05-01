Уже две недели бастуют нефтяники в Жанаозене

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Работники ТОО «Кезби» затеяли забастовку 19 апреля и по сегодняшний день, 1 мая, она не окончена.
Сотрудники нефтесервисной компании продолжают требовать увеличения заработной платы, улучшения условий труда, начисления обязательных выплат и недопущения переработок.
Напомним, ранее сотрудники ТОО «Кезби» провели мирный митинг в связи с тем, что обещанное руководством компании повышение заработной платы не было выполнено.
Спустя неделю появилось видео с продолжением забастовки.
Сотрудники нефтесервисной компании продолжают требовать увеличения заработной платы, улучшения условий труда, начисления обязательных выплат и недопущения переработок.
Напомним, ранее сотрудники ТОО «Кезби» провели мирный митинг в связи с тем, что обещанное руководством компании повышение заработной платы не было выполнено.
Спустя неделю появилось видео с продолжением забастовки.
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