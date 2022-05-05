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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 2356

Видео не повод для проверок в Актау! Эвакуатор увёз киоск общепита с мышами в неизвестном направлении

Жители Актау сообщили, что киоск, где накануне обнаружили мышей, убрали с территории рынка при помощи эвакуатора. Главный санврач Мангистауской области Газиз Надуев заявил, что управление санэпидконтроля не имеет право проверять подобного рода ларьки даже после публикации видео.

Кадр видеоролика
Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев сообщил, что специалисты управления санэпидконтроля не проводили проверку в отношении владельца киоска, где жительница Актау обнаружила мышей.

- Этот киоск не получал у нас никаких разрешительных документов. Сейчас, чтобы зарегистрироваться как ИП, можно всё сделать из дома онлайн: поэтому никаких сведений об этом ИП или ТОО у нас нет. Соответственно - мы не можем инициировать проверку. Также причиной отсутствия проверок является действующий мораторий в отношении малого и среднего бизнеса. Публикация видео в СМИ - не является основанием для проверки, - сообщил Газиз Надуев.

Сегодня жители Актау сообщили, что киоск убрали при помощи эвакуатора.

Видео не повод для проверок в Актау! Эвакуатор увёз киоск общепита с мышами в неизвестном направлении


Ранее сообщалось о том, что жительница Актау сняла на видео двух мышей, которые залезли на прилавок с самсой и решили полакомиться продукцией. Видео сняли в киоске, расположенном на территории рынка в 22 микрорайоне.




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Комментарии ( 3 )

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Voditel (Посетители) Сегодня, 21:41
Ну хоть вместе с мышами увезли? А то блин, там рядом ещё стоят... Просто трэш и смех по моему мнению
 
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Vaciliy (Посетители) Сегодня, 21:03
Постановка! Заранее идет к этому киоску и снимает. Сзади стоит полицейский. Лада, не публикуй ложь!!! Хотя такие киоски надо ликвидировать.
 
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  • alixah
 Феникс (Посетители) Сегодня, 19:20
Санитарно-эпидемиологический надзор – это деятельность по пресечению и предупреждению нарушений требований санэпидемиологического благополучия.
А теперь, пусть главный санврач попробует логично объяснить свою версию: Для чего существует санитарно эпимедиолгический контроль?! Мораторий что повод для того чтобы срач в общепите стал узаконенным? Видео не повод! А что тогда повод? эпидемия....
 
 

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