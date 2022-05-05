Видео не повод для проверок в Актау! Эвакуатор увёз киоск общепита с мышами в неизвестном направлении

Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев сообщил, что специалисты управления санэпидконтроля не проводили проверку в отношении владельца киоска, где жительница Актау обнаружила мышей.- Этот киоск не получал у нас никаких разрешительных документов. Сейчас, чтобы зарегистрироваться как ИП, можно всё сделать из дома онлайн: поэтому никаких сведений об этом ИП или ТОО у нас нет. Соответственно - мы не можем инициировать проверку. Также причиной отсутствия проверок является действующий мораторий в отношении малого и среднего бизнеса. Публикация видео в СМИ - не является основанием для проверки, - сообщил Газиз Надуев.Сегодня жители Актау сообщили, что киоск убрали при помощи эвакуатора.Ранее сообщалось о том, что жительница Актау сняла на видео двух мышей, которые залезли на прилавок с самсой и решили полакомиться продукцией. Видео сняли в киоске, расположенном на территории рынка в 22 микрорайоне.