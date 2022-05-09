Родные одного из пропавших в Акшукуре рыбаков просят жителей области помочь в его поисках

Багтжан Солтангалыев
Родные пропавшего Багтжана Солтангалыева обращаются ко всем неравнодушным жителям области, которые смогли бы посодействовать им в поисках пропавшего родственника.
- Мы родные пропавшего 30 апреля одного из рыбаков Акшукура. С того дня по сегодняшний день поиски МЧС, наших родных и близких не дали результатов. Поэтому мы обращаемся к народу Мангистау, молодым ребятам, добровольцам, кто сможет нам помочь. Нужны водолазы, лодки, а также те, кто готов вести поиски по берегу Актау, Форт-Шевченко и Курыка, - сообщили близкие пропавшего рыбака.
Те, кто захочет помочь, могут обращаться по телефонам: 8 702 171 04 44, 8 707 502 34 94.
Напомним, гражданин РК 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения на металлической лодке в ночь на 30 апреля вышли в море для рыбной ловли и до сих пор не вернулись. Поиски пропавших вели спасатели ДЧС, был задействован вертолёт АО «Казавиаспас», две лодки, а также военнослужащие войсковой части 29011 Министерства обороны РК на судне «Орал» и волонтёры.
- Мы родные пропавшего 30 апреля одного из рыбаков Акшукура. С того дня по сегодняшний день поиски МЧС, наших родных и близких не дали результатов. Поэтому мы обращаемся к народу Мангистау, молодым ребятам, добровольцам, кто сможет нам помочь. Нужны водолазы, лодки, а также те, кто готов вести поиски по берегу Актау, Форт-Шевченко и Курыка, - сообщили близкие пропавшего рыбака.
Те, кто захочет помочь, могут обращаться по телефонам: 8 702 171 04 44, 8 707 502 34 94.
Напомним, гражданин РК 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения на металлической лодке в ночь на 30 апреля вышли в море для рыбной ловли и до сих пор не вернулись. Поиски пропавших вели спасатели ДЧС, был задействован вертолёт АО «Казавиаспас», две лодки, а также военнослужащие войсковой части 29011 Министерства обороны РК на судне «Орал» и волонтёры.
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