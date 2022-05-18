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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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Операцию эндоскопическим методом впервые провели в Мангистау

Плановую операцию под контролем видеоэндоскопического оборудования впервые провели в Мангистауской центральной районной больнице, передает центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Операцию 44-летнему мужчине провел главный внештатный хирург области Талгат Мукантаев. Доктору медицинских наук ассистировали врачи Мангистауской центральной районной больницы Жанайдар Абеуов и Бекзат Косым. Перед ними оказался пациент с хроническим калькулезным холециститом.

Специалисты пояснили, что при эндоскопической операции в организм пациента для лечения пораженных органов вводят оптические и хирургические приборы.
Такая операция позволяет избежать большой кровопотери, которая возникает при разрезании тканей во время открытой операции. То есть, суть операции в том, чтобы провести ее безболезненно, но с большим успехом.

- Состояние пациента хорошее, он находится под постоянным наблюдением врачей. Мужчину проинструктируют по послеоперационному уходу и через 2-3 дня он смело может выписываться домой, - рассказал директор районной больницы Бериккали Казыбаев.


Он подчеркнул, что такая операция в районной больнице проводилась впервые, но теперь они станут плановыми.

- Жителям района отныне нет необходимости ездить в областной центр для лечения и проведения таких операций. Наши врачи достаточно опытные и они справятся с задачей, - заверил директор районной больницы.


Врач добавил, что помощь больным оказывается через Фонд обязательного социального медицинского страхования.



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