Операцию эндоскопическим методом впервые провели в Мангистау

- Состояние пациента хорошее, он находится под постоянным наблюдением врачей. Мужчину проинструктируют по послеоперационному уходу и через 2-3 дня он смело может выписываться домой, - рассказал директор районной больницы Бериккали Казыбаев.

- Жителям района отныне нет необходимости ездить в областной центр для лечения и проведения таких операций. Наши врачи достаточно опытные и они справятся с задачей, - заверил директор районной больницы.

Операцию 44-летнему мужчине провел главный внештатный хирург области Талгат Мукантаев. Доктору медицинских наук ассистировали врачи Мангистауской центральной районной больницы Жанайдар Абеуов и Бекзат Косым. Перед ними оказался пациент с хроническим калькулезным холециститом.Специалисты пояснили, что при эндоскопической операции в организм пациента для лечения пораженных органов вводят оптические и хирургические приборы.Такая операция позволяет избежать большой кровопотери, которая возникает при разрезании тканей во время открытой операции. То есть, суть операции в том, чтобы провести ее безболезненно, но с большим успехом.Он подчеркнул, что такая операция в районной больнице проводилась впервые, но теперь они станут плановыми.Врач добавил, что помощь больным оказывается через Фонд обязательного социального медицинского страхования.