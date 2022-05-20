Сильный ветер сносит ограждения в селе Бейнеу: в ДЧС просят соблюдать меры безопасности

По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 мая, на территории Мангистау местами ожидаются сильный дождь и усиление ветра до 15—20 метров в секунду.Жителей региона призвали быть осторожными и беречь себя.- Помните об опасностях, во время дождя дорога становится скользкой, стёкла автомобилей покрываются водой, видимость снижается. В таких условиях водителям становится сложно управлять автотранспортом, поэтому пешеходам необходимо быть предельно внимательными. Просим водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта. При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и лоджиях ревизии. Все лёгкие и объёмные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт, - предупредили в ДЧС Мангистауской области.В Бейнеу из-за ветра упали ограждения домов. Инцидент попал на видео и появился в социальных сетях.Погода в Актау начала стремительно ухудшаться ближе к утру: небо заволокло тучами, ветер усилился, начался дождь. Завтра синоптики обещают осадки, грозу, град и пыльную бурю.В департаменте полиции призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Трассы закрывать стражи порядка не планируют.