Коммунальщики и бомжи справляют нужду в центре Актау

- Территория вокруг Ботанического сада - это прогулочная и велосипедная зоны. А напротив - Вечный огонь. Как не крути, здесь необходим общественный туалет. Дворники и бомжи облюбовали это место, но вины их здесь нет, считаю, что виноваты чиновники. Обязательно нужно тыкать носом на проблемы города, чтобы они решались? Что стоит установить даже один общественный туалет на этом участке вместо искусственных осетров да тюльпанов, - возмущается житель дома №10 Рустам.

Житель дома №10 в 10 микрорайоне Рустам уже несколько раз невольно становится свидетелем того, как дворники и люди без определенного места жительства ходят по нужде в одно и тоже место.Напомним, подобный инцидент сняли на видео в конце ноября прошлого года. Тогда в ТОО «Кала жолдары» никак не прокомментировали ситуацию.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.