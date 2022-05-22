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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 1654

Коммунальщики и бомжи справляют нужду в центре Актау

Справлять нужду работникам коммунальной службы и бездомным приходится среди кустов у Ботанического сада.

Кадр видео
Житель дома №10 в 10 микрорайоне Рустам уже несколько раз невольно становится свидетелем того, как дворники и люди без определенного места жительства ходят по нужде в одно и тоже место.

- Территория вокруг Ботанического сада - это прогулочная и велосипедная зоны. А напротив - Вечный огонь. Как не крути, здесь необходим общественный туалет. Дворники и бомжи облюбовали это место, но вины их здесь нет, считаю, что виноваты чиновники. Обязательно нужно тыкать носом на проблемы города, чтобы они решались? Что стоит установить даже один общественный туалет на этом участке вместо искусственных осетров да тюльпанов, - возмущается житель дома №10 Рустам.


Напомним, подобный инцидент сняли на видео в конце ноября прошлого года. Тогда в ТОО «Кала жолдары» никак не прокомментировали ситуацию.

Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.






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Комментарии ( 2 )

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  • Ingul
  • ak12
  • ЛС
  • alixah
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 18:25
Лучше бы туалеты строили на каждом микрорайоне, чем эти пластиковые игрушки
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Daulet201999
  • Ingul
  • Vohazab
  • ak12
  • ЛС
  • alixah
 Restero (Посетители) Сегодня, 16:14
А где им её справлять? Там что есть туалеты? А в кафешку пустят в форме коммунальщика?

По моему это главные вопросы, а не тот что задан...
 
 

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