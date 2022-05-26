Аэропорт Актау обвинили в нарушении прав граждан из-за тщательного досмотра

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Требование проходить через рентген аппарат, сдавать свои личные вещи при входе в аэропорт Актау является признаком нарушения гражданских прав. Об этом заявили в антимонопольном ведомстве Мангистауской области.



- Согласно нормам действующего законодательства, в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна обязательному предполетному досмотру подлежат воздушное судно, его бортовые запасы и питание, члены экипажа, пассажиры, багаж, ручная кладь, в том числе вещи, находящиеся при пассажирах, а также грузы и почтовые отправления. Однако в нарушении указанных норм к досмотру также подвергаются провожающие, встречающие, маломобильные граждане, не имеющие цели вылета или посещения воздушного судна, - пояснили в ведомстве.



В департаменте агентства по защите и развитию конкуренции добавили, что такие дополнительные меры по досмотру могут применять в случае угрозы террористической опасности.



- Досмотровые технические средства, размещённые при входе в пассажирский терминал, являются дополнительными мерами авиационной безопасности и должны быть задействованы в случае возникновения террористической опасности, поскольку аэропорт относится к стратегическим объектам, уязвимым в террористическом отношении, - отмечает антимонопольный орган.



Несмотря на то, что сейчас на территории Мангистауской области нет террористической угрозы, в аэропорту Актау граждане, не имеющие цели вылета, все равно проходят процедуру досмотра. Поэтому в адрес руководства аэропорта Актау вынесли уведомление. Если по истечении 30 календарных дней в аэропорту Актау продолжат досматривать людей без билетов, то антимонопольный орган назначит расследование с принятием соответствующих мер.