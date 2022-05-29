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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 949

На кладбище в Актау нет воды: причину назвали чиновники

Горожане уже более недели не могут полить деревья и цветы на кладбище.

Фото Lada.kz
По словам местных жителей, на городском кладбище с 20 мая перестали подавать воду. Работники кладбища объясняют это тем, что обслуживающая компания не оплатила услугу за воду.

- Как быть и что делать? Растения засыхают. Когда мы хороним, платим за место - это же предполагает наличие воды, - говорит местная жительница Валентина.


На кладбище в Актау нет воды: причину назвали чиновники


На содержание трёх кладбищ: мусульманского «Кошкар ата» и двух христианских (старого и нового) в апреле этого года из городского бюджета было выделено 10 миллионов тенге. За содержание кладбищ ответственным назначили ГКП «Акбота».

- Предприятие не заключило договор с ГКП «КЖСА» на установку счётчиков и подачу воды. Из-за жалоб жителей Актау воду то временно включали, после снова отключили - это потери для ГКП «КЖСА». В итоге на прошлой неделе ГКП «КЖСА» пришлось перекрыть подачу воды, так как предложения о заключении договора на потребление воды от ГКП «Акбота» не поступало, - объяснили в отделе ЖКХ акимата Актау.


На кладбище в Актау нет воды: причину назвали чиновники


В настоящий момент, как отметили чиновники, ГКП «Акбота» ликвидировано. Рассматривается вопрос о передаче содержания кладбищ в доверительное управление другой компании.

- Мы заключим договор с новым подрядчиком, а они, в свою очередь, заключат договор на поставку воды с ГКП «КЖСА» до конца поливочного сезона. Мы стараемся по максимуму сделать всё быстрее. Процесс может занять от 10 до 20 дней, - заверили в отделе ЖКХ.


На кладбище в Актау нет воды: причину назвали чиновники



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 17:03
Воды нет-но вы держитесь...Бессовестные
 
 

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