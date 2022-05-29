Как выглядит Актау из космоса

- Пролетаем над Актау, скоро будем у Аральского моря, - говорит автор в своём коротком видео.

На своём YouTube-канале известный космонавт Олег Артемьев разместил видео, где он демонстрирует полёт над Каспийским морем и нашей областью.Напомним, в конце 2020 года Олегу Артемьеву удалось снять пыльную бурю в Мангистау.В феврале этого года он снял наш регион с орбитальной станции.