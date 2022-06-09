ГКП «КЖСА» окажет материальную поддержку семье погибшего в Актау работника

Фото из архива lada.kz
По факту смерти погибшего 8 июня работника ГКП «КЖСА» будет создана комиссия.
- После назначения комиссии под председательством инспектора департамента труда Мангистауской области будет проводиться проверка по выяснению всех обстоятельств данного происшествия на производстве! Коллектив предприятия выражает глубокое соболезнование семье и близким. Со стороны ГКП «КЖСА» семье погибшего будет оказана материальная поддержка и помощь в организации похорон, - сообщили в ГКП «КЖСА».
Размер компенсации в коммунальном предприятии обещали предоставить позже.
Напомним, во время проведения ремонтных работ у здания Антикоррупционной службы работника ГКП «КЖСА» придавило забором. Мужчина скончался по дороге в приёмный покой Мангистауской областной больницы.
- После назначения комиссии под председательством инспектора департамента труда Мангистауской области будет проводиться проверка по выяснению всех обстоятельств данного происшествия на производстве! Коллектив предприятия выражает глубокое соболезнование семье и близким. Со стороны ГКП «КЖСА» семье погибшего будет оказана материальная поддержка и помощь в организации похорон, - сообщили в ГКП «КЖСА».
Размер компенсации в коммунальном предприятии обещали предоставить позже.
Напомним, во время проведения ремонтных работ у здания Антикоррупционной службы работника ГКП «КЖСА» придавило забором. Мужчина скончался по дороге в приёмный покой Мангистауской областной больницы.
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