«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 08 Июня
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.41 KZT
  • €1 = 458.48 KZT
  • 1 RUB = 7.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 2591

Стеной придавило насмерть рабочего в Актау

Трагический инцидент произошел в 23 микрорайоне.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Как удалось выяснить корреспондентам Lada.kz на месте происшествия, сотрудники ГКП «КЖСА» на погрузчике проводили ремонтные работы на теплосети сегодня, 8 июня, у здания антикоррупционной службы в 23 микрорайоне. В один момент расположенная рядом кирпичная стена рухнула прямо на одного из коммунальщиков.

Стеной придавило насмерть рабочего в Актау


По информации ДЧС региона, на вызов выехали 17 спасателей. Они извлекли из-под завалов мужчину и передали его сотрудникам скорой помощи.

Стеной придавило насмерть рабочего в Актау


В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что мужчина погиб в реанимационном отделении.

Как известно, погибший - работник ГКП «КЖСА», 1978 года рождения.


Фото Рашида Исмагилова. Видео пользователя сайта



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:10
Иманды болсын! Танертен уйнен шыгып жатканда, ажалы бугин келетин билмей шыккан адамго(( туыстарына сабыр берсин
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика