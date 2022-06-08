Стеной придавило насмерть рабочего в Актау

Как удалось выяснить корреспондентам Lada.kz на месте происшествия, сотрудники ГКП «КЖСА» на погрузчике проводили ремонтные работы на теплосети сегодня, 8 июня, у здания антикоррупционной службы в 23 микрорайоне. В один момент расположенная рядом кирпичная стена рухнула прямо на одного из коммунальщиков.По информации ДЧС региона, на вызов выехали 17 спасателей. Они извлекли из-под завалов мужчину и передали его сотрудникам скорой помощи.В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что мужчина погиб в реанимационном отделении.Как известно, погибший - работник ГКП «КЖСА», 1978 года рождения.