На пляжах Актау строят общественные туалеты

В Актау начато строительство трёх общественных туалетов.Они будут располагаться в районе набережной между микрорайонами 7А и 14А, пляжа «Солдатский пляж» и Тёплого пляжа. Строительные работы ведёт ТОО «Қала жолдары».- Также по мере необходимости будут проводиться соответствующие работы по строительству туалетов в других частях города, - сообщили в пресс-службе акима города.