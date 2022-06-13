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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 950

На пляжах Актау строят общественные туалеты

Туалеты строят в районе набережной между микрорайонами 7А и 14А, пляжа «Солдатский пляж» и Тёплого пляжа. Об этом сообщает пресс-служба акима города.

Фото акимата города Актау
В Актау начато строительство трёх общественных туалетов.

Они будут располагаться в районе набережной между микрорайонами 7А и 14А, пляжа «Солдатский пляж» и Тёплого пляжа. Строительные работы ведёт ТОО «Қала жолдары».

- Также по мере необходимости будут проводиться соответствующие работы по строительству туалетов в других частях города, - сообщили в пресс-службе акима города.




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Комментарии ( 3 )

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  • arelav_74
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:55
будут располагаться в районе набережной

Оно конечно хорошо, но это на летний период, когда отдыхающий народ тянется к морю. А как быть деловому народу, который суетится и двигается по центру города? (сам удивляюсь, откуда столько народу бродит по городу? Как-будто никто не работает) Если нет возможности построить стационарные туалеты (1-2 шт. по централке), то хотя-бы установите биотуалеты.
 
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  • arelav_74
  • malovdmitriy
 БО (Посетители) Сегодня, 12:15
А работать они будут ? А то в 15 на набережной туалет какбы есть, но он закрыт.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:10
Неуж-то? А раньше не было такой нужды?
Видимо какого-то чиновника "приперло" на пляже.
 
 

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