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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 608

В Актау вновь не пускают детей в частный детсад

Родители воспитанников детсада «Кыран» возмущены, работу учреждения снова приостановили без предупреждения. Детей не пускают в садик без расписки родителей об отсутствии претензий к детскому саду.

Фото предоставили участники собрания в детском саду
По словам родителей, учреждение вновь приостановило свою работу. Одна из родительниц рассказала, что детей отказываются пускать в садик, пока не будет подписан документ об отсутствии претензий к руководству. Родителей пригласили в актовый зал, чтобы обсудить ситуацию.

В Актау вновь не пускают детей в частный детсад

Фото жительницы города


Родители детей требуют возобновить работу детского сада, так как считают, что проблема возникла из-за руководства учреждения. По словам одной из родительниц, к коллективу сада, то есть воспитателям и няням, претензий нет.

- Изначально сад был государственным. Затем он стал частным. Мы платили ежемесячно 25 тысяч тенге. Закрывали глаза на то, что часто приходилось скидываться на игрушки, аниматоров и так далее, а всё потому, что дети очень любили воспитателя, - отметила родительница.


Помимо этого, в связи с произошедшими событиями 10 июня, действия работников общества с ограниченной ответственностью «Аргымак - СС» были расценены руководством необоснованными, незаконными и направленными на подрыв имиджа предприятия. Руководство ТОО «Аргымак - СС» обязало подписать сотрудников сада обязательства «О неучастии в несанкционированной забастовке на предприятии». Работники, не подписавшие обязательство, не будут допущены к работе, уведомили ТОО «Аргымак - СС».

В Актау вновь не пускают детей в частный детсад

Фото жительницы города


Напомним, 10 июня родители собрались у здания детского сада «Кыран», расположенного в 13 микрорайоне. По их словам, учреждение приостановило свою работу без какого-либо предупреждения. Ситуация обернулась скандалом из-за финансирования и слухов о низком качестве питания. Позже директор частного детского сада Рскуль Клычбаева, сделала заявление, что работники детского сада организовали кампанию против неё, чтобы руководителем детского сада назначили одного из воспитателей.



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 11:54
Насильно мил не будешь... ...если весь коллектив выступает против руководителя, то скорее всего что то не так с руководителем.., чем что то не то со всеми вокруг... Мир всем!
 
 

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