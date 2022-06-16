В Актау вновь не пускают детей в частный детсад

Фото предоставили участники собрания в детском саду
По словам родителей, учреждение вновь приостановило свою работу. Одна из родительниц рассказала, что детей отказываются пускать в садик, пока не будет подписан документ об отсутствии претензий к руководству. Родителей пригласили в актовый зал, чтобы обсудить ситуацию.
Родители детей требуют возобновить работу детского сада, так как считают, что проблема возникла из-за руководства учреждения. По словам одной из родительниц, к коллективу сада, то есть воспитателям и няням, претензий нет.
Помимо этого, в связи с произошедшими событиями 10 июня, действия работников общества с ограниченной ответственностью «Аргымак - СС» были расценены руководством необоснованными, незаконными и направленными на подрыв имиджа предприятия. Руководство ТОО «Аргымак - СС» обязало подписать сотрудников сада обязательства «О неучастии в несанкционированной забастовке на предприятии». Работники, не подписавшие обязательство, не будут допущены к работе, уведомили ТОО «Аргымак - СС».
Напомним, 10 июня родители собрались у здания детского сада «Кыран», расположенного в 13 микрорайоне. По их словам, учреждение приостановило свою работу без какого-либо предупреждения. Ситуация обернулась скандалом из-за финансирования и слухов о низком качестве питания. Позже директор частного детского сада Рскуль Клычбаева, сделала заявление, что работники детского сада организовали кампанию против неё, чтобы руководителем детского сада назначили одного из воспитателей.
Фото жительницы города
Родители детей требуют возобновить работу детского сада, так как считают, что проблема возникла из-за руководства учреждения. По словам одной из родительниц, к коллективу сада, то есть воспитателям и няням, претензий нет.
- Изначально сад был государственным. Затем он стал частным. Мы платили ежемесячно 25 тысяч тенге. Закрывали глаза на то, что часто приходилось скидываться на игрушки, аниматоров и так далее, а всё потому, что дети очень любили воспитателя, - отметила родительница.
Помимо этого, в связи с произошедшими событиями 10 июня, действия работников общества с ограниченной ответственностью «Аргымак - СС» были расценены руководством необоснованными, незаконными и направленными на подрыв имиджа предприятия. Руководство ТОО «Аргымак - СС» обязало подписать сотрудников сада обязательства «О неучастии в несанкционированной забастовке на предприятии». Работники, не подписавшие обязательство, не будут допущены к работе, уведомили ТОО «Аргымак - СС».
Фото жительницы города
Напомним, 10 июня родители собрались у здания детского сада «Кыран», расположенного в 13 микрорайоне. По их словам, учреждение приостановило свою работу без какого-либо предупреждения. Ситуация обернулась скандалом из-за финансирования и слухов о низком качестве питания. Позже директор частного детского сада Рскуль Клычбаева, сделала заявление, что работники детского сада организовали кампанию против неё, чтобы руководителем детского сада назначили одного из воспитателей.