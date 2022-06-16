В Актау вновь не пускают детей в частный детсад

Фото жительницы города

- Изначально сад был государственным. Затем он стал частным. Мы платили ежемесячно 25 тысяч тенге. Закрывали глаза на то, что часто приходилось скидываться на игрушки, аниматоров и так далее, а всё потому, что дети очень любили воспитателя, - отметила родительница.

Фото жительницы города