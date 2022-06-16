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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:50

Просмотров: 309

Акимат Актау: полив внутри микрорайонов теперь осуществляют КСК и ОСИ

Согласно программе государственно-частного партнерства, полив внутри микрорайонов будут производить объединения собственников имущества (ОСИ) или иные управляющие компании. С ними ведутся переговоры и будут заключены договоры, сообщил главный специалист отдела ЖКХ городского акимата Ернар Тулесинов.

Фото жителя Актау
Эксперт отметил, что в этом году обязанности по поливу зеленых насаждений было решено передать КСК и ОСИ. Для этих целей из подвала каждого дома обещали провести водоотвод. Ернар Тулесинов подчеркнул, что для озеленения придомовых территорий нужно заключить договор с ТОО «GreenCityAktau». Для этого необходимо принести только расчеты, сколько деревьев и кустарников растут вокруг дома. Все расходы воды на полив зеленых насаждений будут оплачиваться компанией-подрядчиком.

Мы активно общаемся с ТОО «GreenCityAktau», КСК и ОСИ. У нас создано около 10 чатов в WhatsApp, чтобы контролировать каждый процесс озеленения. И каждый день туда присылают фото- и видеоотчеты, что уже было сделано. Недавно у нас было собрание совместно с ОСИ, КСК и акимом области, мы всех оповещали, звонили, писали, звали на это собрание, чтобы заключить договор с компанией-подрядчиком. Но из 100% пришли наверное только 60-70%. Остальные проигнорировали наши запросы, я не знаю, почему так произошло, возможно, они испугались расчетов, - прокомментировал Ернар Тулесинов.


В горакимате сообщили, что все необходимые подготовительные работы были проведены и полив начат. Ернар Тулесинов отметил, что 15 водовозов въезжают и внутрь микрорайонов, периодически поливая зеленые насаждения.

Акимат Актау: полив внутри микрорайонов теперь осуществляют КСК и ОСИ

Фото жителя Актау


К 07.30 часам начинают съезжаться и набирать воду водовозы. Первая смена работает с 8 до 16 часов. Они поливают деревья вдоль улиц, обрабатывают их, срезают сухие ветки. К 16 часам на работу выходит вторая смена, в ней 20 человек, потому как на этих рабочих возложен только полив, - рассказал специалист.


По его словам, полив осуществляется по старому графику, а новый находится на стадии согласования. Как только график будет предоставлен, редакция его опубликует.

На сегодняшний день полив производится с 22 часов до 2 часов ночи и с 5 до 9 утра. Такое время выбрано из-за более высокого напора воды. В первой очереди по поливу стоят скверы и другие достопримечательности города, включая территорию около областной филармонии в 5 микрорайоне, парк имени Захарова в 4 жилом массиве, «Вечный огонь» и другие.

В этом году впервые в Актау начат полив посредством трубопровода. К центральным частям города, паркам и скверам был проложен 55-километровый трубопровод для эффективного использования годами стекающих в море подземных вод (потребность 1700 куб.м в сутки). На сегодняшний день введено в эксплуатацию 45 километров трубопровода. Остальные 10 километров ремонтируются. Полностью он заработает к концу июня.

Помимо этого, ТОО «GreenCityAktau» планирует до конца года запустить ещё 40 километров водопроводов для полива зелёных насаждений вдоль микрорайонов. В настоящее время из них уложено и введено в эксплуатацию 13 километров в 1,2,3,3А, 3А и 4 микрорайонах.

Чтобы заключить договор с ТОО «GreenCityAktau» можно связаться по телефону 8(7292)30-18-12 или по электронному адресу: greencity.aktau@bk.ru

Напомним, что с начала года, по словам жителей 7 микрорайона, зеленые насаждения ни в микрорайоне, ни в сквере толком не поливали и деревья засохли. Отметим, что в течение ближайших пяти лет озеленение Актау будет вестись через механизм государственно-частного партнёрства. Победителем тендера стало ТОО «GreenCityAktau».



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Комментарии ( 3 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:30
В следующем году уже нечего будет поливать...и 7 ярдов исчезнут.вот увидите.
 
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ak12 (Посетители) Сегодня, 19:21
Что то долго GreenCityAktau придумывал отмазку. Им надо из акимата специалистов по этому делу пригласить.Те уже лет 10, как лапшу вешают.То воды нет, то туристы понаехали. Теперь вот переговоры.
А что, в начале- середине весны договорится с кск несудьба?Сейчас половина деревьев уже погибла.Они только начали договариваться.Наверное к ноябрю договорятся.Вообщем к новому году, будем утопать в зелени.Если она останется.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 19:09
Воды нет но вы поливайте там как-нибудь сами! rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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