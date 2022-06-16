Акимат Актау: полив внутри микрорайонов теперь осуществляют КСК и ОСИ



Мы активно общаемся с ТОО «GreenCityAktau», КСК и ОСИ. У нас создано около 10 чатов в WhatsApp, чтобы контролировать каждый процесс озеленения. И каждый день туда присылают фото- и видеоотчеты, что уже было сделано. Недавно у нас было собрание совместно с ОСИ, КСК и акимом области, мы всех оповещали, звонили, писали, звали на это собрание, чтобы заключить договор с компанией-подрядчиком. Но из 100% пришли наверное только 60-70%. Остальные проигнорировали наши запросы, я не знаю, почему так произошло, возможно, они испугались расчетов, - прокомментировал Ернар Тулесинов.

Фото жителя Актау

К 07.30 часам начинают съезжаться и набирать воду водовозы. Первая смена работает с 8 до 16 часов. Они поливают деревья вдоль улиц, обрабатывают их, срезают сухие ветки. К 16 часам на работу выходит вторая смена, в ней 20 человек, потому как на этих рабочих возложен только полив, - рассказал специалист.