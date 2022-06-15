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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:10

Просмотров: 189

Жители возмущены работой акимата Актау: деревья засыхают на аллее Победы

С начала года, по словам жителей 7 микрорайона, зеленые насаждения ни в микрорайоне, ни в сквере толком не поливали.

Фото местных жителей
Деревья у постамента памятника «Самолет», как и возле «Вечного огня», засыхают.

Жители возмущены работой акимата Актау: деревья засыхают на аллее Победы


- Зачем нужно было реконструировать систему полива в худшую сторону, когда не стало совсем давления. Вода теперь почти не поступает, даже в те редкие моменты, когда появляются работники, осуществляющие полив. Эти туи растили и лелеяли 20 лет, чтобы они просто так погибли. Нынешней администрации получается наплевать, им зелень чужда. Чтобы не загубить оставшиеся деревья, пусть хотя бы водовозами поливают. Они что, ждут пока люди с плакатами «Долой акима» выйдут? Просто-напросто хотят засушить город. Как не стыдно перед простым народом? А еще туристов собрались привлекать, - с болью в сердце говорит жительница 7 микрорайона, старожил города Тамара Николаевна.


Жители возмущены работой акимата Актау: деревья засыхают на аллее Победы


Уже неделю Тамара Николаевна с соседями безрезультатно пытаются дозвониться в городской акимат.

Жители возмущены работой акимата Актау: деревья засыхают на аллее Победы


Пирамидальные туи были настолько красивы, а теперь на них жалко смотреть

Жители возмущены работой акимата Актау: деревья засыхают на аллее Победы

Жители возмущены работой акимата Актау: деревья засыхают на аллее Победы


С туи осыпается листва

Жители возмущены работой акимата Актау: деревья засыхают на аллее Победы


Напомним, горожане в начале лета забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.

Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.

В субботу, 11 июня, жители 12 микрорайона выразили претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелеными насаждениями.

Позже чиновники назвали компанию-озеленителя на пять лет.



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