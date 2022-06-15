Жители возмущены работой акимата Актау: деревья засыхают на аллее Победы

- Зачем нужно было реконструировать систему полива в худшую сторону, когда не стало совсем давления. Вода теперь почти не поступает, даже в те редкие моменты, когда появляются работники, осуществляющие полив. Эти туи растили и лелеяли 20 лет, чтобы они просто так погибли. Нынешней администрации получается наплевать, им зелень чужда. Чтобы не загубить оставшиеся деревья, пусть хотя бы водовозами поливают. Они что, ждут пока люди с плакатами «Долой акима» выйдут? Просто-напросто хотят засушить город. Как не стыдно перед простым народом? А еще туристов собрались привлекать, - с болью в сердце говорит жительница 7 микрорайона, старожил города Тамара Николаевна.

Пирамидальные туи были настолько красивы, а теперь на них жалко смотреть

С туи осыпается листва