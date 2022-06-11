Деревья погибают в Актау

- В этом году поливать, видимо, и не собираются. Ни одной поливочной машины так и не было за все время. С начала сезона деревья поливали лишь из шланга из подвалов, и то, только перед домами. А большая территория с насаждениями за домами не поливалась вообще ни разу. Они просто засыхают заживо. Мы тоже не можем с четвертых и пятых этажей ведра с водой таскать. Это немыслимо. Лунок никто так и не сделал. Нет службы, куда можно было бы позвонить насчет полива. Номер телефона горячей линии, которую ранее публиковал городской акимат, выключен или находится вне зоны действия сети. Эту проблему в таком случае надо освещать на республиканском уровне, раз нет толку жаловаться местным чиновникам, - обратились с жалобой жители 12 микрорайона.

В прошлом году многие из этих деревьев были зелеными

Кустарники местами высохли

Большинство деревьев превратились в сухостой между домами №7 и №69 в 12 микрорайоне

- Помимо того, что они высыхают, так их еще и беспощадно пожирают короеды, прогрызая в стволе ходы толщиной с палец. С деревьев сыплется стружка. Без обработки их так полностью сожрут по всему городу. Это все серьезно, - добавили жители 12 микрорайона.