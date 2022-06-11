«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Июня
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.76 KZT
  • €1 = 461.69 KZT
  • 1 RUB = 7.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:30

Просмотров: 263

Деревья погибают в Актау

Горожане выражают свои претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелеными насаждениями.

Это дерево в прошлом году было зеленым
По словам жителей 12 микрорайона, из года в год деревьев высыхает все больше.

Деревья погибают в Актау


- В этом году поливать, видимо, и не собираются. Ни одной поливочной машины так и не было за все время. С начала сезона деревья поливали лишь из шланга из подвалов, и то, только перед домами. А большая территория с насаждениями за домами не поливалась вообще ни разу. Они просто засыхают заживо. Мы тоже не можем с четвертых и пятых этажей ведра с водой таскать. Это немыслимо. Лунок никто так и не сделал. Нет службы, куда можно было бы позвонить насчет полива. Номер телефона горячей линии, которую ранее публиковал городской акимат, выключен или находится вне зоны действия сети. Эту проблему в таком случае надо освещать на республиканском уровне, раз нет толку жаловаться местным чиновникам, - обратились с жалобой жители 12 микрорайона.


Деревья погибают в Актау


Деревья погибают в Актау


В прошлом году многие из этих деревьев были зелеными


Деревья погибают в Актау


Кустарники местами высохли


Деревья погибают в Актау


Большинство деревьев превратились в сухостой между домами №7 и №69 в 12 микрорайоне


Деревья погибают в Актау

Деревья погибают в Актау


Кроме того, что нет полива, также не проводится борьба с жуками-короедами. Большая часть карагачей в 12 микрорайоне существенно пострадала от насекомых.

Деревья погибают в Актау


- Помимо того, что они высыхают, так их еще и беспощадно пожирают короеды, прогрызая в стволе ходы толщиной с палец. С деревьев сыплется стружка. Без обработки их так полностью сожрут по всему городу. Это все серьезно, - добавили жители 12 микрорайона.


Деревья погибают в Актау

Деревья погибают в Актау


В начале лета горожане забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона, пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.

Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика