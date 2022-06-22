Благоустройство в микрорайонах Актау откладывается до зимы

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По словам чиновника из отдела строительства акимата Актау, с компанией, занимающейся разработками ПСД, поздно заключили договор.



- Разработкой ПСД занимается ТОО «DeluxeDesign». Сейчас ведутся инженерно-изыскательные работы, то есть определяются места, которые необходимо внести в список благоустройства. ГКП «КЖСА» параллельно ведутся работы по ремонту инженерных сетей для того, чтобы после ремонта дорог не возникла необходимость ломать асфальт и снова менять или чинить трубы. После разработки ПСД, которая будет готова в августе-сентябре, документ отправим на госэспертизу. В течение ещё 45 дней специалисты будут проверять ПСД на соответствие законов, норм и СНИПов. Дальше будем запрашивать деньги из бюджета, – сообщили в отделе строительства Актау.



На вопрос корреспондента о нормах, ограничивающих ремонт дорог в зимнее время, чиновник ответил, что в Актау нет сильных морозов.



- Кроме того, пока не идёт речь о том, что в холодное время года будем менять именно асфальт. Можно укладывать брусчатку или менять детские площадки, – сообщили в акимате Актау.