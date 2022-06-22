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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 492

Благоустройство в микрорайонах Актау откладывается до зимы

Благоустройство шести микрорайонов (1, 4, 14, 22, 28А и 29) затягивается из-за разработки проектно-сметной документации (ПСД), затем документ отправят на госэкспертизу. Ориентировочно работы начнутся к концу года. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото из архива lada.kz
По словам чиновника из отдела строительства акимата Актау, с компанией, занимающейся разработками ПСД, поздно заключили договор.

- Разработкой ПСД занимается ТОО «DeluxeDesign». Сейчас ведутся инженерно-изыскательные работы, то есть определяются места, которые необходимо внести в список благоустройства. ГКП «КЖСА» параллельно ведутся работы по ремонту инженерных сетей для того, чтобы после ремонта дорог не возникла необходимость ломать асфальт и снова менять или чинить трубы. После разработки ПСД, которая будет готова в августе-сентябре, документ отправим на госэспертизу. В течение ещё 45 дней специалисты будут проверять ПСД на соответствие законов, норм и СНИПов. Дальше будем запрашивать деньги из бюджета, – сообщили в отделе строительства Актау.

На вопрос корреспондента о нормах, ограничивающих ремонт дорог в зимнее время, чиновник ответил, что в Актау нет сильных морозов.

- Кроме того, пока не идёт речь о том, что в холодное время года будем менять именно асфальт. Можно укладывать брусчатку или менять детские площадки, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 3 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 16:34
Цитата: Кари
Почему асфальт стелят зимой

А летом не интересно. Асфальт нужно ложить в воду, на снег. Тогда придется еще и ремонтировать.А вот брусчатку зимой ложить можно, но необходимо соблюдать технологию укладки, которую у нас и летом то не соблюдают. Поэтому зимнее благоустройство города это деньги на ветер, так же как тюльпаны, звездное небо, тюлень с качелями и многое другое
 
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alixah (Посетители) Сегодня, 15:57
Поздее зажигание
 
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  • Кинст
 Кари (Посетители) Сегодня, 15:45
Почему асфальт стелят зимой question
 
 

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