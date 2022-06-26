«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.9 KZT
  • €1 = 496.94 KZT
  • 1 RUB = 8.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 776

Владельцы кафе проигнорировали просьбу чиновников в Актау

Жители 11 микрорайона вновь пожаловались на хозяев заведений в их жилом галерейном доме, которые не выполнили требования чиновников по уборке своей территории от мусора.

Устроили бардак. Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
Жители дома №7 в 11 микрорайоне снова просят помочь привлечь к штрафу владельцев кафе «Тезтағам», кафе-паба «Chelsea», арт-галереи «Онер» и здания бывшей букмекерской конторы у дома.

- С тех пор, как в начале месяца акимат им сделал замечание, так никаких изменений не произошло, - говорят жильцы дома №7.


Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.

Актауский отдел предпринимательства и сельского хозяйства провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направил письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.

Владельцы кафе проигнорировали просьбу чиновников в Актау

Мусор продолжает скапливаться у здания бывшей букмекерской конторы


Владельцы кафе проигнорировали просьбу чиновников в Актау

Сухостой не спилен


Владельцы кафе проигнорировали просьбу чиновников в Актау

Строительный мусор не убрали владельцы кафе «Тезтағам»


Владельцы кафе проигнорировали просьбу чиновников в Актау

Владельцы кафе проигнорировали просьбу чиновников в Актау

Стены по-прежнему разрисованы


Владельцы кафе проигнорировали просьбу чиновников в Актау

Ежедневно люди наблюдают кучи окурков



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 15:45
Ха ха так эти помещения сейчас на балансе у государства, оно должно приводить в порядок и эти помещения сейчас продаются с аукциона от лица государства: https://e-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/244186/view

Так что терпите и ждите новых владельцев и судя по цене долго ждать придётся)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика