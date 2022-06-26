Владельцы кафе проигнорировали просьбу чиновников в Актау

- С тех пор, как в начале месяца акимат им сделал замечание, так никаких изменений не произошло, - говорят жильцы дома №7.



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