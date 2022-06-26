Владельцы кафе проигнорировали просьбу чиновников в Актау

Устроили бардак. Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
Жители дома №7 в 11 микрорайоне снова просят помочь привлечь к штрафу владельцев кафе «Тезтағам», кафе-паба «Chelsea», арт-галереи «Онер» и здания бывшей букмекерской конторы у дома.
Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.
Актауский отдел предпринимательства и сельского хозяйства провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направил письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.
- С тех пор, как в начале месяца акимат им сделал замечание, так никаких изменений не произошло, - говорят жильцы дома №7.
Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.
Актауский отдел предпринимательства и сельского хозяйства провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направил письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.
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