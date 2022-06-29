Парк «Акбота» - территория тяжбы! Между предпринимателями и чиновниками в Актау разгорелся конфликт

- На экстрим-аттракционе катапульте находилась девушка на высоте примерно 2-2,5 метра. Достать руками было невозможно. В итоге минут 15 она провисела в воздухе, абсолютно не по нашей вине. Поставили стремянку, натягивали трос. Это было довольно небезопасно, - говорит механик Олег Крамаренко.

- По-моему мнению, это незаконно, потому что заключили меморандум на 10 лет, я должен отработать, так как я вкладывал личные средства. Это палки в колёса, - считает бизнесмен.

- Предприниматель условно обособился только на своей территории, не был заинтересован в развитии территории всего парка. Меморандум, скажем так, не является договором. Мы в судебном порядке решили, что будет правильно обязать их освободить парк, - отметил юрист.

По словам местного предпринимателя Булата Есеналиева, он заключил меморандум с акиматом о развитии парка «Акбота» до 2026 года и вложил более 100 миллионов тенге. Теперь же его и ещё трёх человек отсюда вытесняют, сказав, чтобы они освободили свои участки. К примеру, в рабочий день на аттракционах отключили электричество, в то время как там находились люди.Булат Есеналиев подал иск в городской суд, где выиграл дело. Позже уже в областном суде данное решение отменили. Он намерен подать апелляцию в Верховный суд.Юрист городского акимата Аслан Кужиев объяснил это тем, что владельцы аттракционов перестали озеленять территорию парка, то есть они не сдержали условия меморандума.Компания, которой передали городской парк в доверительное управление, как заверяют чиновники, уже приступила к его комплексному благоустройству.