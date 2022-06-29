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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:53

Просмотров: 2887

Парк «Акбота» - территория тяжбы! Между предпринимателями и чиновниками в Актау разгорелся конфликт

Бизнесменов обязали освободить парк «Акбота». Причину огласил юрист городского акимата Аслан Кужиев.

Фото Рашида Исмагилова
По словам местного предпринимателя Булата Есеналиева, он заключил меморандум с акиматом о развитии парка «Акбота» до 2026 года и вложил более 100 миллионов тенге. Теперь же его и ещё трёх человек отсюда вытесняют, сказав, чтобы они освободили свои участки. К примеру, в рабочий день на аттракционах отключили электричество, в то время как там находились люди.

Парк «Акбота» - территория тяжбы! Между предпринимателями и чиновниками в Актау разгорелся конфликт


- На экстрим-аттракционе катапульте находилась девушка на высоте примерно 2-2,5 метра. Достать руками было невозможно. В итоге минут 15 она провисела в воздухе, абсолютно не по нашей вине. Поставили стремянку, натягивали трос. Это было довольно небезопасно, - говорит механик Олег Крамаренко.




Булат Есеналиев подал иск в городской суд, где выиграл дело. Позже уже в областном суде данное решение отменили. Он намерен подать апелляцию в Верховный суд.



- По-моему мнению, это незаконно, потому что заключили меморандум на 10 лет, я должен отработать, так как я вкладывал личные средства. Это палки в колёса, - считает бизнесмен.


Юрист городского акимата Аслан Кужиев объяснил это тем, что владельцы аттракционов перестали озеленять территорию парка, то есть они не сдержали условия меморандума.



- Предприниматель условно обособился только на своей территории, не был заинтересован в развитии территории всего парка. Меморандум, скажем так, не является договором. Мы в судебном порядке решили, что будет правильно обязать их освободить парк, - отметил юрист.


Компания, которой передали городской парк в доверительное управление, как заверяют чиновники, уже приступила к его комплексному благоустройству.

Парк «Акбота» - территория тяжбы! Между предпринимателями и чиновниками в Актау разгорелся конфликт



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Комментарии ( 5 )

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  • Феникс
 Username (Посетители) Сегодня, 18:44
"вложил более 100 миллионов тенге"

Во что их вложили? В б.у аттракционы и криво положенную плитку ?
 
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  • Феникс
  • Знакомый
  • Daulet201999
  • БО
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:31
Демонтируйте колесо обозрения, вряд ли оно уже когда-нибудь заработает. Все их карусели больше чем уверена не проходят ежегодную проверку на безопасность, только деньги, деньги.. Горка эта выцветшая на солнце, тоже давно пора демонтировать, наверняка пластик от солнечных лучей потерял свои свойства, в любой момент треснет. Электрические провода на скрутках от лотков с разными "вкусностями". Прокатчики машин такое убожество стоят и сдают в прокат, все переломанное со старыми аккумуляторами. Нет никакого настроения туда вести ребенка. А уж про зеленые насаждения вообще молчу, тут уж сказано-пересказано.
 
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  • HalatHalatuHalat
  • sakura.68
  • Галина63
  • Феникс
  • Daulet201999
  • Username
 Базелик (Посетители) Сегодня, 14:28
- Предприниматель условно обособился только на своей территории, не был заинтересован в развитии территории всего парка. Это точно, деревья сохнут, тратуары разбиты и.т.д....
 
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 Знакомый (Посетители) Сегодня, 14:16
Предприниматель отбивал свои вложения, а парк как был степью так и остался!! Запоздалое, но правильное решение, нам нужен парк, зеленый парк, а не горы металлолома среди засыхающих деревьев!
 
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  • Альфарий
  • sakura.68
  • Галина63
 Око (Посетители) Сегодня, 14:01
Слова юриста акимата в видео обрезаны.

Правильно, срок дать пару месяцев - не начнут облагораживать - расторгать в односторонне порядке за невыполнение условий.

всё вижу
 
 

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