Безработные перекрыли дорогу к месторождению «Мангистаумунайгаз»

- Представители акимата Каракиянского района довели информацию до собравшихся, что трудоустройство будет осуществляться согласно общей очереди. Вне очереди будет несправедливо по отношению к другим кандидатам на трудоустройство, - отметили в областном акимате.

- В рамках действующего алгоритма в настоящее время в порядке общей очереди планируется трудоустроить 143 человека в АО «Мангистаумунайгаз» и подрядные организации, оказывающие сервисное обслуживание, - заверили чиновники.

Безработные устроили мирный митинг, перекрыв проезжую часть, ведущую на промысел АО «Мангистаумунайгаз».С ними встретились местные чиновники и провели разъяснительную работу.Чиновники попросили не выдвигать ультимативные требования и продолжить конструктивный диалог в другом месте, предупредив, что их действия незаконны.С начала года в Каракиянском районе создано 366 рабочих мест.В рамках регионального проекта «Жұмыс жасаймын» в 2022 году выделено 180,0 миллионов тенге. По этой программе на сегодня работают 172 человека. Средняя заработная плата рабочих составила 170 тысяч тенге.На данный момент в районном центре занятости имеются вакансии с средней зарплатой более 100 тысяч тенге, однако большинство безработных отказываются идти туда, требуя трудоустройство в нефтяную отрасль в обход общей очереди.С безработными разъяснительную беседу провели аким Каракиянского района Беков К., первый заместитель начальника Департамента полиции МО Халмурадов А., начальники районной прокуратуры и полиции.Участок республиканской трассы в настоящее время открыт для движения, все протестующие разошлись.