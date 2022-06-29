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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:54

Просмотров: 2159

Безработные перекрыли дорогу к месторождению «Мангистаумунайгаз»

Около 30 безработных из сёл Жетыбай и Мунайшы перекрыли автодорогу с требованием о трудоустройстве в нефтяную сферу, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Фото местных жителей
Безработные устроили мирный митинг, перекрыв проезжую часть, ведущую на промысел АО «Мангистаумунайгаз».

С ними встретились местные чиновники и провели разъяснительную работу.

- Представители акимата Каракиянского района довели информацию до собравшихся, что трудоустройство будет осуществляться согласно общей очереди. Вне очереди будет несправедливо по отношению к другим кандидатам на трудоустройство, - отметили в областном акимате.


Чиновники попросили не выдвигать ультимативные требования и продолжить конструктивный диалог в другом месте, предупредив, что их действия незаконны.

С начала года в Каракиянском районе создано 366 рабочих мест.

В рамках регионального проекта «Жұмыс жасаймын» в 2022 году выделено 180,0 миллионов тенге. По этой программе на сегодня работают 172 человека. Средняя заработная плата рабочих составила 170 тысяч тенге.

- В рамках действующего алгоритма в настоящее время в порядке общей очереди планируется трудоустроить 143 человека в АО «Мангистаумунайгаз» и подрядные организации, оказывающие сервисное обслуживание, - заверили чиновники.


На данный момент в районном центре занятости имеются вакансии с средней зарплатой более 100 тысяч тенге, однако большинство безработных отказываются идти туда, требуя трудоустройство в нефтяную отрасль в обход общей очереди.

С безработными разъяснительную беседу провели аким Каракиянского района Беков К., первый заместитель начальника Департамента полиции МО Халмурадов А., начальники районной прокуратуры и полиции.

Участок республиканской трассы в настоящее время открыт для движения, все протестующие разошлись.




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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Daulet201999
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  • babe
 Ирон (Посетители) Вчера, 21:18
Охренеть обнаглели в край перекрывать дорогу.а вот кто нибудь из них бразование квалификации в этой отрасли.проучить бы их пригнать маски шоу и устроить мясорубку что бы другим не повадно было
 
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 Жанар (Посетители) Вчера, 21:13
Безработные устроили мирный митинг, перекрыв проезжую часть, ведущую на промысел АО «Мангистаумунайгаз».


Крутые , нищие и безработные которые приехали на своих авто, что стоят вдоль дороги...
Отдохнуть на жаре на проезжей части дороги на промыслах...

Все мы ходим под богом.
 
 

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