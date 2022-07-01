С прилавков магазинов Актау исчез сахар



- Обошёл несколько супермаркетов, но сахара так и не нашёл, даже рафинада. Наконец, зайдя в супермаркет, расположенный в 20 доме в 5 микрорайоне, увидел, как продавец из подсобки вынесла мужчине два пакета сахара. И мужчина поспешил на кассу. На вопрос, есть ли ещё сахар, продавец ответила отрицательно. Но после того, как я нашёл администратора и снова спросил, почему товар выносят из подсобки по 2 килограмма, администратор и мне так же вынесла товар из подсобного помещения. То есть, сахар даже не выставляют на прилавки, а прячут в подсобках, - пожаловался житель Актау.

- Хотелось бы разобраться, насколько законны действия администрации супермаркета. Ни в Гражданском кодексе РК, ни в «Законе о защите прав потребителей», ни в других нормативно-правовых актах нет четко сформулированного правила, где было бы написано, что продавец может устанавливать количественные ограничения на продажу одному покупателю. Покупая продукты в магазине, вы заключаете публичный договор с продавцом, и не продать столько товара, сколько нужно потребителю, продавец не имеет права. Однако на деле всё не так. Поэтому возникает мысль о грубом нарушении и массовом сговоре магазинов, - подчеркивают горожане.

Горожане заявляют, что на полках супермаркетов и магазинов Актау отсутствует сахар. В некоторых местах его даже продают тайком.Жители возмущены тем, что им не продают необходимое количество продукта. Если сахар и удается найти, его выдают только по 2 килограмма в одни руки, а где-то и всего по одному.Продавцы в магазинах признаются, что сахар закончился даже на складах и оптовых базах. Поэтому на том месте, где в магазинах был песок, выставляют на полки другие продукты.Редакция ожидает ответа от отдела торговли управления предпринимательства и торговли Мангистауской области по вопросу сахарного дефицита в регионе.Как сообщают казахстанские СМИ, сахар в Казахстане с начала года подорожал более чем в два раза. Эксперты считают, что причина - запрет экспорта товара из России.Перебои с поставками сахара в Казахстане начались практически сразу же после вступления в силу временного (до 31 августа) запрета на экспорт этого товара из России в другие страны ЕАЭС. Он был объявлен правительством РФ в марте с целью защиты внутреннего рынка.По официальным данным за 2021 год, 55% потребляемого сахара Казахстан импортировал из России, небольшие закупки также осуществлялись из Беларуси (она также ввела мораторий на экспорт в апреле), Украины, Бразилии, Индии и Мексики. Остальная часть (около 40%) - собственное производство. По другим данным, выпуск сахара из собственного сырья покрывает потребности Казахстана только на 10%.Уже в апреле цены на сахар-песок выросли с 285 тенге за килограмм до 400. Сегодня оптовая цена на продукт превышает 700 тенге, при условии, что он есть в наличии. На деле сахар стал дефицитом.