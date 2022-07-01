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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 22:49

Просмотров: 740

В Мангистау котёнка выбросили из машины прямо под колёса: инцидент попал на видео

Пассажир легковой автомашины выбросил котёнка из окна прямо на проезжую часть оживлённой трассы. Жестокий поступок попал на видео авторегистратора.

Кадр видео с места происшествия
Инцидент был зафиксирован видеорегистратором одного из участников дорожного движения сегодня, 1 июля, около 10 утра в Мунайлинском районе, у дачного массива «Татьяна».

На кадрах видно, как пассажир одного из легковых автомобилей выбрасывает котёнка посреди проезжей части. В этот момент рядом оказывается грузовик, под колёсами которого животное успевает пробежать. Но котёнка все же сбивает другой движущийся по этой трассе легковой автомобиль. На видео видно также, что впоследствии у котенка получается встать после наезда, но дальнейшая его судьба и состояние неизвестны.

- К сожалению, из-за плохого качества видео номер транспорта установить не удалось. Но, надеюсь, что полицейские смогут отследить этих нелюдей по камерам наружного наблюдения и наказать по всей строгости за жестокое обращение с животным, - сообщил очевидец.




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Комментарии ( 2 )

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OpOp (Посетители) Вчера, 23:37
Надеюсь, найдут и накажут.
 
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OpOp (Посетители) Вчера, 23:22
Нелюди бездушные, ходят же рядом с людьми. Слов нет. Несчастное маленькое животное, за что ему это? Зла не хватает.
 
 

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