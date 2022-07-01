В Мангистау котёнка выбросили из машины прямо под колёса: инцидент попал на видео

Кадр видео с места происшествия

Инцидент был зафиксирован видеорегистратором одного из участников дорожного движения сегодня, 1 июля, около 10 утра в Мунайлинском районе, у дачного массива «Татьяна».



На кадрах видно, как пассажир одного из легковых автомобилей выбрасывает котёнка посреди проезжей части. В этот момент рядом оказывается грузовик, под колёсами которого животное успевает пробежать. Но котёнка все же сбивает другой движущийся по этой трассе легковой автомобиль. На видео видно также, что впоследствии у котенка получается встать после наезда, но дальнейшая его судьба и состояние неизвестны.



- К сожалению, из-за плохого качества видео номер транспорта установить не удалось. Но, надеюсь, что полицейские смогут отследить этих нелюдей по камерам наружного наблюдения и наказать по всей строгости за жестокое обращение с животным, - сообщил очевидец.



