Поезда по маршруту Каракалпакия - Бейнеу могут приостановить

- Граждан, пересекающих государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты. О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска сообщим дополнительно, - отмечают в КНБ РК.

От узбекских партнеров поступило сообщение, что вышла из строя информационная система. В связи с этим с 1 июля временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска Даут-ата - Тажен (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном.Планируется также приостановление железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакия - Бейнеу.