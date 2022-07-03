Вечер памяти Юрия Шатунова планируют провести в Актау

Информацию о проведении вечера памяти Юрия Шатунова рассылают горожане в социальных сетях.Сообщается, что мероприятие состоится в это воскресенье, 3 июля, в 15 микрорайоне у амфитеатра. Прийти могут все желающие.Вечера памяти прошли и в других городах Казахстана.В городском акимате сообщили, что письмо от организаторов не поступило.Завтра на набережной пройдёт мероприятие в честь Дня домбры