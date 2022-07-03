Вечер памяти Юрия Шатунова планируют провести в Актау

Юрий Шатунов. Фото из доступных источников
Информацию о проведении вечера памяти Юрия Шатунова рассылают горожане в социальных сетях.
Сообщается, что мероприятие состоится в это воскресенье, 3 июля, в 15 микрорайоне у амфитеатра в 19:00. Прийти могут все желающие.
Вечера памяти прошли и в других городах Казахстана.
В городском акимате сообщили, что письмо от организаторов не поступило.
Завтра на набережной пройдёт мероприятие в честь Дня домбры в 20:00.
Сообщается, что мероприятие состоится в это воскресенье, 3 июля, в 15 микрорайоне у амфитеатра в 19:00. Прийти могут все желающие.
Вечера памяти прошли и в других городах Казахстана.
В городском акимате сообщили, что письмо от организаторов не поступило.
Завтра на набережной пройдёт мероприятие в честь Дня домбры в 20:00.
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