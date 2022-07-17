Появилось видео с фанатами и Хабибом Нурмагомедовым в Актау

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После международного турнира «Naiza 41 х Eagle 48» люди бросились за Хабибом Нурмагомедовым, чтобы хоть как-то прикоснуться к чемпиону UFC. Гостя сопровождала охрана, также на месте присутствовали сотрудники полиции.
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