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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 11:42

Просмотров: 316

Идут по адской жаре: приезжающие из Туркменистана в Мангистау вынуждены пешком преодолевать участок между приграничными пунктами

Пересекающим границу с Туркменистаном казахстанцам приходится пешком проходить нейтральную территорию - отрезок длиной в два километра, в 40-градусную жару - это очень тяжело, пожаловался пользователь сайта Lada.kz.

Кадр из видео
Пользователь сайта Lada.kz снял на видео людей, которые вынуждены преодолевать пешком участок в два километра между постами на границе Казахстана и Туркменистана.

- Переселенцы, в основном этнические казахи, пересекли пешком отрезок нейтральной территории в два километра от одной границы до другой в сторону Казахстана. По жаре в 47°С пешком, с сумками. Мы все знаем, как там бывает летом жарко. Согласно порядку или Закону, водителей с автотранспортом и иных сопровождающих лиц на нейтральную территорию не пропустят ни Туркменская сторона, ни Казахстанская, поэтому гражданам дальше приходится идти пешком с сумками и с детьми! И, наверное, есть среди них люди преклонного возраста, - говорит автор видео.

Сопровождающие, по их словам, обратились к представителям нашей пограничной службы, в которой им ответили, что не имеют права пропустить автотранспортные средства, и просто выполняют должностную инструкцию. В свою очередь автор видео предложил запустить такси между границами хотя бы в тот период, когда вновь будет действовать акция по переселению этнических казахов в Мангистау.

- В следующий раз, когда будут проводиться подобные мероприятия, достаточно будет допустить одну автомашину «Газель» на круговое курсирование между постами. А что, если у кого-нибудь что-то случится, например, инфаркт?


Видео пользователя Lada.kz



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