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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 684

Спустя 25 лет врачи Актау извлекли осколок стекла из лица пациентки

Операцию по извлечению инородного тела провели в клинике «Sofie Medgroup». Об этом сообщается на официальной странице медучреждения в Instagram.

Фото клиники «Sofie Medgroup»
В Instagram клиники говорится, что пациентка 25 лет прожила с осколком стекла, который остался после аварии у нее под глазом.

- В 1997 году девушка попала в аварию, вследствие чего находилась без сознания несколько дней. После девушка пришла в сознание и начала жить привычной жизнью с обширным шрамом в подглазничной области и деформированным глазом. Однако постоянные боли под глазом, слезоточивость и другие симптомы с того злосчастного дня начали сопровождать нашу пациентку каждый день. Бесконечные походы по врачам, обращения к различным специалистам не давали своих результатов, - рассказали в клинике.

И вот, спустя 25 лет, челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог Эдуард Меликян обнаружил под глазом пациентки осколок стекла размером в 5 миллиметров. Стекло благополучно было изъято из тканей пациентки.




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Комментарии ( 5 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:46
Username,
ну так у Вас повернулось и вы сразу предприняли действия не обращаясь в клинику,а там были обращения к врачам

Бесконечные походы по врачам, обращения к различным специалистам не давали своих результатов, - рассказали в клинике.


вот
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 16:43
Цитата: Username
Похоже оно у меня там с самого децтва сидело, и в какой то момент повернулось и стало травмировать ткани.

какие ужасы. так с коленом-то все наладилось после этого?
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 16:39
Статья доказывает о низкой профессиональности наших врачей.
Не зря все едут лечиться заграницу.
Кроме денег в глазах ничего нет.
Тот же анестезиолог перед операцией всегда предлагает, вы как хотите себя чувствовать во время операции ехать как на иномарке или на жигулях. И это по сей день.
 
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  • Daulet201999
  • OpOp
  • HalatHalatuHalat
 Username (Посетители) Сегодня, 16:08
Цитата: strana.kz
офигеть. неужели никто за 25 лет не мог понять что там у неё инородное тело


Долгое время не мог понять почему последние несколько лет под коленом у меня часто появляется синяк, в одном и том же месте, возле старого шрама. Как то работал встал на колено и почувствовал сильную боль в этом же месте, когда синяк сошёл, через кожу просматривалась маленькая чёрная точка. Подумал что заноза, вскрыл скальпелем и вытащил кусок коричнегово стекла 5мм, как наконечник от стрелы, я офигел. Похоже оно у меня там с самого децтва сидело, и в какой то момент повернулось и стало травмировать ткани.
 
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  • Daulet201999
  • OpOp
  • HalatHalatuHalat
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:47
офигеть. неужели никто за 25 лет не мог понять что там у неё инородное тело
 
 

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