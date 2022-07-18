Спустя 25 лет врачи Актау извлекли осколок стекла из лица пациентки

В Instagram клиники говорится, что пациентка 25 лет прожила с осколком стекла, который остался после аварии у нее под глазом.- В 1997 году девушка попала в аварию, вследствие чего находилась без сознания несколько дней. После девушка пришла в сознание и начала жить привычной жизнью с обширным шрамом в подглазничной области и деформированным глазом. Однако постоянные боли под глазом, слезоточивость и другие симптомы с того злосчастного дня начали сопровождать нашу пациентку каждый день. Бесконечные походы по врачам, обращения к различным специалистам не давали своих результатов, - рассказали в клинике.И вот, спустя 25 лет, челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог Эдуард Меликян обнаружил под глазом пациентки осколок стекла размером в 5 миллиметров. Стекло благополучно было изъято из тканей пациентки.