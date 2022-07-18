Видео ареста организатора турнира с участием Хабиба Нурмагомедова обнародовали в полиции

Кадр видео
На кадрах видео, слышно, как Арман Тугаев объяснял судье, что инцидент произошел из-за узкого прохода.
Но, несмотря на признание вины нарушителем, суд все же принял решение его арестовать из-за того, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности. После вынесения решения административного суда организатора турнира поместили в специальный приемник Актау.
Напомним, мужчине, который толкнул сотрудника полиции во время охраны общественного порядка на международном турнире с участием Хабиба Нурмагомедова, вынесли приговор в суде. Его признали виновным в мелком хулиганстве и арестовали.
Международный турнир с участием Хабиба Нурмагомедова прошел в Актау 16 июля. На следующий день в социальных сетях распространилось видео, где один из организаторов толкнул сотрудника полиции при охране общественного порядка.
Но, несмотря на признание вины нарушителем, суд все же принял решение его арестовать из-за того, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности. После вынесения решения административного суда организатора турнира поместили в специальный приемник Актау.
Напомним, мужчине, который толкнул сотрудника полиции во время охраны общественного порядка на международном турнире с участием Хабиба Нурмагомедова, вынесли приговор в суде. Его признали виновным в мелком хулиганстве и арестовали.
Международный турнир с участием Хабиба Нурмагомедова прошел в Актау 16 июля. На следующий день в социальных сетях распространилось видео, где один из организаторов толкнул сотрудника полиции при охране общественного порядка.