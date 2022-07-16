Турнир «Naiza 41 х Eagle 48» в Актау. Прямая трансляция

Впервые в Актау казахстанские промоушены «Naiza» и российский «Eagle FC» проводят совместный турнир. Специальный гость - чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.Турнир стартует сегодня на сцене «Амфитеатра» на набережной 15 микрорайона в 19:00. Главным боем вечера станет поединок за временный титул в среднем весе между Дауреном Ермековым и Гамзатом Хирамагомедовым. Всего за вечер состоится три титульных боя. Один из титульных боёв пройдёт за чемпионский пояс в средней весовой категории Naiza между Русланом Шамиловым из России и Мурадом Абдурахмановым из Актау.Также в октагон выйдут ещё спортсмены, защищающие честь нашей области - Мерейбек Тулегенов, Руслан Сариев, Захар Рябов и другие.