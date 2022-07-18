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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:58

Просмотров: 693

В Мангистау термометры зафиксировали 50-градусную жару

Температуру воздуха выше 50 градусов по Цельсию зафиксировали в Мангистау 18 июля.

Кадр из видео
В Жетыбае рабочие сняли на видео измерительный прибор, который показал на солнце температуру в 50 градусов. По словам людей, несмотря на жару, они работали на улице.

- На месторождениях «ЖетыбайМунайГаз» вчера и сегодня компании: «ОSC», «Актаукрантехсервис», «West Oil», «МангистауМунайГаз» и мелкие частные компании продолжают работу, - говорит автор видео.


Видео пользователя сети


Согласно данным сайта прогноза погоды rp5 сегодня, 18 июля, около 17:00 максимальная температура воздуха в регионе наблюдалась в Мангистауском районе в селе Тущыкудук. Там было зафиксировано +46.

По данным сайта прогноза погоды Gismeteo, до конца недели температура воздуха в Мангистау наиболее высоких температур достигнет в селах Шетпе, Жетыбай и в Жанаозене (43 градуса), а также в селе Бейнеу - 44 градуса. В Актау столбики термометра поднимутся до 34 градусов.

В Мангистау термометры зафиксировали 50-градусную жару


По данным сайта rp5, в Актау температура воздуха 19 июля прогреется до 39 градусов, в районах максимально - до 44 градусов.

В Мангистау термометры зафиксировали 50-градусную жару

В Мангистау термометры зафиксировали 50-градусную жару



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Комментарии ( 1 )

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 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:50
ИМХО ,но разве для измерения температуры воздуха, прибор измерения не должен находиться в тени?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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