В Мангистау термометры зафиксировали 50-градусную жару

Кадр из видео
В Жетыбае рабочие сняли на видео измерительный прибор, который показал на солнце температуру в 50 градусов. По словам людей, несмотря на жару, они работали на улице.
- На месторождениях «ЖетыбайМунайГаз» вчера и сегодня компании: «ОSC», «Актаукрантехсервис», «West Oil», «МангистауМунайГаз» и мелкие частные компании продолжают работу, - говорит автор видео.
Согласно данным сайта прогноза погоды rp5 сегодня, 18 июля, около 17:00 максимальная температура воздуха в регионе наблюдалась в Мангистауском районе в селе Тущыкудук. Там было зафиксировано +46.
По данным сайта прогноза погоды Gismeteo, до конца недели температура воздуха в Мангистау наиболее высоких температур достигнет в селах Шетпе, Жетыбай и в Жанаозене (43 градуса), а также в селе Бейнеу - 44 градуса. В Актау столбики термометра поднимутся до 34 градусов.
По данным сайта rp5, в Актау температура воздуха 19 июля прогреется до 39 градусов, в районах максимально - до 44 градусов.
- На месторождениях «ЖетыбайМунайГаз» вчера и сегодня компании: «ОSC», «Актаукрантехсервис», «West Oil», «МангистауМунайГаз» и мелкие частные компании продолжают работу, - говорит автор видео.
Видео пользователя сети
Согласно данным сайта прогноза погоды rp5 сегодня, 18 июля, около 17:00 максимальная температура воздуха в регионе наблюдалась в Мангистауском районе в селе Тущыкудук. Там было зафиксировано +46.
По данным сайта прогноза погоды Gismeteo, до конца недели температура воздуха в Мангистау наиболее высоких температур достигнет в селах Шетпе, Жетыбай и в Жанаозене (43 градуса), а также в селе Бейнеу - 44 градуса. В Актау столбики термометра поднимутся до 34 градусов.
По данным сайта rp5, в Актау температура воздуха 19 июля прогреется до 39 градусов, в районах максимально - до 44 градусов.