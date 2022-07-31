Из-за проблемы с отстрелом бродячих собак жители Мангистау обратились к президенту

- Отводя детей в школу или сад, взрослому в одной руке приходится держать ребёнка, а в другой средство защиты - камни или палку. Невозможно свободно передвигаться. Недавно сельского мальчишку покусала собака и его прооперировали. Впереди его ожидает ещё одна операция. Мы подали заявление в акимат посёлка на отстрел собак, но ответа пока нет. Мы просим разобраться в ситуации президента Касым-Жомарта Токаева, - обращаются жители села Сайын-Шапагатов.

Сельчане утверждают, что выходить на улицу стало небезопасно. Причина - бродячие собаки.