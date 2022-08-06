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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 00:27

Просмотров: 302

Ожидание и реальность: Жители Актау высмеяли анонсированный чиновниками «воздушный парад»

Жители Актау, которые пришли увидеть «воздушный парад», остались недовольны, так как в полетах участвовали всего несколько вертолетов и один истребитель, а все представление заняло лишь несколько минут. Горожане отметили, что ожидали большего от заявленного мероприятия.

кадр из видеоролика
В Актау состоялись учебно-тренировочные полёты, которые ранее анонсировались, как «парад, посвящённый 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича».

Горожане отмечают, что в полетах принимали участие всего несколько вертолетов. Вот, что об учениях пишут пользователи социальных сетей:

Нам сегодня показали новейшие, невидимые, бесшумные самолёты...

Даже как-то обидно за нашу авиацию, 4 вертолета и 1 истребитель. Весь город согнали к амфитеатру, думали, действительно, представление будет.

Ожидание: «Жаңа Қазақстан». Реальность: «Қазақстан».

2 вертолёта и самолёт, это самый лучший парад в моей жизни, хорошо что я его не узрел.

Люди пришли в ожидании парада и ничего не увидели, позор для чего было людям говорить о параде, которого не было?!

Так спешили, бежали бегом с 14 мкр, с подругой и тремя детьми. Мой сын так волновался, что не успеем, кричал - "мамочка, давай поторопимся, мы сможем, мы молодцы". Прибежали все мокрые, уставшие. Чтоб увидеть ЭТО... Я даже не знаю, какое слово подобрать. Дети расстроились.

Пришёл домой, собрал своих, говорю пойдемте посмотреть высший пилотаж. Ехал дольше, чем наблюдал «Высший пилотаж»

Приехали всей семьёй и такое знаете ли... Где-то полчаса ещё вся набережная не двигаясь стояла и в небо смотрела... Одноминутный полет — это тот парад, что мы заслужили. Люди семьями бежали, торопились, хоть бы обратно пролетели








Ранее в Сети появилась информация о том, что парад не состоится. После этого редакция Lada.kz обратилась в Центр общественных коммуникаций, где нам подтвердили, что представление состоится. Правда, само название мероприятия с «парада» сменили на учебно-тренировочные полёты.
В анонсе говорилось, что военные лётчики продемонстрируют своё мастерство, выполнив приёмы высшего пилотажа.



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Комментарии ( 2 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 00:50
Вот и уважение к народу. Многие с работы спешили с детьми посмотреть парад. Ведь для нашего города это событие. У нас и праздников то нормальных нет. Можно было и не идти именно к Амфитеатру, они вдоль набережной летели. Дети многие расстроились, особенно малыши.

И главное чувство, что тебя обманули. Разве нельзя было нормально анонсировать. По времени сколько займет это действие. И что там репетировали интересно вчера.

Может кто-то из жителей города помнит. один раз на 9 мая был парад военной техники. На площади стояла палатка, готовили еду. Пушки были и техника стояла с вечера. А на самом параде было воздушное представление. Там и вертолеты летали и истребители, дымовая завеса, звуки перестрелки. Воздушный десант. Было это конечно давно, но зато запомнилось.

А тут одно разочарование. Лучше бы не делали ничего, чем так.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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babe (Посетители) Сегодня, 00:38
Всё как всегда и ничего нового ! Что ещё ожидать , если руководства у нашего города нет?!
 
 

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