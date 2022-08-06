Ожидание и реальность: Жители Актау высмеяли анонсированный чиновниками «воздушный парад»

кадр из видеоролика
В Актау состоялись учебно-тренировочные полёты, которые ранее анонсировались, как «парад, посвящённый 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича».
Горожане отмечают, что в полетах принимали участие всего несколько вертолетов. Вот, что об учениях пишут пользователи социальных сетей:
Нам сегодня показали новейшие, невидимые, бесшумные самолёты...
Даже как-то обидно за нашу авиацию, 4 вертолета и 1 истребитель. Весь город согнали к амфитеатру, думали, действительно, представление будет.
Ожидание: «Жаңа Қазақстан». Реальность: «Қазақстан».
2 вертолёта и самолёт, это самый лучший парад в моей жизни, хорошо что я его не узрел.
Люди пришли в ожидании парада и ничего не увидели, позор для чего было людям говорить о параде, которого не было?!
Так спешили, бежали бегом с 14 мкр, с подругой и тремя детьми. Мой сын так волновался, что не успеем, кричал - "мамочка, давай поторопимся, мы сможем, мы молодцы". Прибежали все мокрые, уставшие. Чтоб увидеть ЭТО... Я даже не знаю, какое слово подобрать. Дети расстроились.
Пришёл домой, собрал своих, говорю пойдемте посмотреть высший пилотаж. Ехал дольше, чем наблюдал «Высший пилотаж»
Приехали всей семьёй и такое знаете ли... Где-то полчаса ещё вся набережная не двигаясь стояла и в небо смотрела... Одноминутный полет — это тот парад, что мы заслужили. Люди семьями бежали, торопились, хоть бы обратно пролетели
Ранее в Сети появилась информация о том, что парад не состоится. После этого редакция Lada.kz обратилась в Центр общественных коммуникаций, где нам подтвердили, что представление состоится. Правда, само название мероприятия с «парада» сменили на учебно-тренировочные полёты.
В анонсе говорилось, что военные лётчики продемонстрируют своё мастерство, выполнив приёмы высшего пилотажа.
Горожане отмечают, что в полетах принимали участие всего несколько вертолетов. Вот, что об учениях пишут пользователи социальных сетей:
Нам сегодня показали новейшие, невидимые, бесшумные самолёты...
Даже как-то обидно за нашу авиацию, 4 вертолета и 1 истребитель. Весь город согнали к амфитеатру, думали, действительно, представление будет.
Ожидание: «Жаңа Қазақстан». Реальность: «Қазақстан».
2 вертолёта и самолёт, это самый лучший парад в моей жизни, хорошо что я его не узрел.
Люди пришли в ожидании парада и ничего не увидели, позор для чего было людям говорить о параде, которого не было?!
Так спешили, бежали бегом с 14 мкр, с подругой и тремя детьми. Мой сын так волновался, что не успеем, кричал - "мамочка, давай поторопимся, мы сможем, мы молодцы". Прибежали все мокрые, уставшие. Чтоб увидеть ЭТО... Я даже не знаю, какое слово подобрать. Дети расстроились.
Пришёл домой, собрал своих, говорю пойдемте посмотреть высший пилотаж. Ехал дольше, чем наблюдал «Высший пилотаж»
Приехали всей семьёй и такое знаете ли... Где-то полчаса ещё вся набережная не двигаясь стояла и в небо смотрела... Одноминутный полет — это тот парад, что мы заслужили. Люди семьями бежали, торопились, хоть бы обратно пролетели
Ранее в Сети появилась информация о том, что парад не состоится. После этого редакция Lada.kz обратилась в Центр общественных коммуникаций, где нам подтвердили, что представление состоится. Правда, само название мероприятия с «парада» сменили на учебно-тренировочные полёты.
В анонсе говорилось, что военные лётчики продемонстрируют своё мастерство, выполнив приёмы высшего пилотажа.