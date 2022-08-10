Все жалобы «до фонаря»! Освещение так и не заработало в Актау на набережной 5 микрорайона

- Фонари так и не работают. Зачем нужно было отчитываться вчера о проделанной работе, которая вовсе и не сделана, - говорит жительница 5 микрорайона.

Уличное освещение на набережной 5 микрорайона, как говорят люди, не функционирует.Напомним, уже неделю на набережной не работают фонари уличного освещения.Lada.kz повторно обратилась в городской акимат.В городском акимате вчера заверили, что фонари починили