Жители Актау пожаловались на неработающие фонари на набережной 5 микрорайона

Иллюстративное фото из открытых источников

По словам горожан, уже неделю на набережной 5 микрорайона не работают фонари уличного освещения.



- Люди гуляют в полной темноте. Ни один фонарь не работает. Камеры видеонаблюдения тоже не работают, - жалуются горожане.



В акимате Актау пообещали разобраться с данным вопросом в ближайшие сроки.



- Мы обязательно проверим и устраним проблему. Благодарим жителей за активность, - сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.