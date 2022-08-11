Теперь кабель сгорел: фонари опять не работают на набережной в Актау

Фото жительницы Актау
По словам жительницы, накануне, 10 августа, набережная не освещалась.
- В вечернее время по набережной гуляет достаточно много людей. Дети катаются на самокатах и велосипедах, но прогулку огорчает отсутствие освещения, причем, на прошлой неделе в один из дней его тоже не было, – говорит женщина.
По словам чиновников отдела ЖКХ, на линии перегорел кабель.
- Наши специалисты были на месте. Девятого августа на набережной было освещение, но вчера, 10 августа, выявили, что кабель сгорел. Сегодня проводятся восстановительные работы. Освещение будет, – сообщили в отделе ЖКХ Актау.
Напомним, решить окончательно проблему освещения на набережной 5 микрорайона коммунальным службам пока не удается.
- В вечернее время по набережной гуляет достаточно много людей. Дети катаются на самокатах и велосипедах, но прогулку огорчает отсутствие освещения, причем, на прошлой неделе в один из дней его тоже не было, – говорит женщина.
По словам чиновников отдела ЖКХ, на линии перегорел кабель.
- Наши специалисты были на месте. Девятого августа на набережной было освещение, но вчера, 10 августа, выявили, что кабель сгорел. Сегодня проводятся восстановительные работы. Освещение будет, – сообщили в отделе ЖКХ Актау.
Напомним, решить окончательно проблему освещения на набережной 5 микрорайона коммунальным службам пока не удается.
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