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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 168

Громко о мошенничестве: прокуратура Актау с помощью громкоговорителей предупреждает горожан об интернет-мошенниках

Как уберечь себя от манипуляций мошенников, рассказали в прокуратуре Актау. В целях предупреждения случаев интернет-мошенничества на территории города установлены информационные билборды, и с помощью уличных громкоговорителей прокуратура будет транслировать ряд рекомендаций горожанам.

Иллюстративное фото из открытых источников
В прокуратуре Актау сообщили, что на сегодняшний день в городе увеличилось число совершаемых интернет-мошенничеств.

За семь месяцев 2022 года рост интернет-мошенничества в Актау составил 24 процента (с 119 до 146) в сравнении с прошлым годом.

В целях предупреждения и предотвращения случаев интернет-мошенничества среди жителей Актау прокуратурой города предприняты следующие меры:

- на территории города установлены предупреждающие билборды и стенды;
- ежедневно с 18:00 до 19:00 с помощью уличных громкоговорителей прокуратура Актау даёт ряд рекомендаций горожанам, как не попасть в ловушку мошенников.

В связи с ростом количества мошенничества прокуратура Актау призывает жителей Актау соблюдать следующие меры предосторожности:

- не сообщать никому свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, в том числе лицам, представляющимся сотрудниками банка, правоохранительных органов;
- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;
- при совершении онлайн-покупок не доверять свои персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Не осуществляйте переводы по сомнительным сделкам. Без проверки интернет-магазина не производите предоплату до получения товара;
- не переходить по ссылкам, которые направляют для оплаты покупки либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах;
- для установки приложений пользоваться только официальными источниками App store, Play market.

- Жители Актау должны себя обезопасить от участия в финансовых схемах без прозрачного источника дохода, таких, как группы в социальных сетях и мессенджерах, обещающих прибыль от денежных вкладов. Не вступать в подобные группы и чаты. Прекратить вносить денежные взносы и привлекать других граждан. О подобных финансовых схемах необходимо сразу сообщать в полицию. Зачастую интернет-мошенники проживают даже не в Казахстане, а совершают противоправные действия, проживая в другой стране, - сообщили в ведомстве.




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