Громко о мошенничестве: прокуратура Актау с помощью громкоговорителей предупреждает горожан об интернет-мошенниках

В прокуратуре Актау сообщили, что на сегодняшний день в городе увеличилось число совершаемых интернет-мошенничеств.За семь месяцев 2022 года рост интернет-мошенничества в Актау составил 24 процента (с 119 до 146) в сравнении с прошлым годом.В целях предупреждения и предотвращения случаев интернет-мошенничества среди жителей Актау прокуратурой города предприняты следующие меры:- на территории города установлены предупреждающие билборды и стенды;- ежедневно с 18:00 до 19:00 с помощью уличных громкоговорителей прокуратура Актау даёт ряд рекомендаций горожанам, как не попасть в ловушку мошенников.- не сообщать никому свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, в том числе лицам, представляющимся сотрудниками банка, правоохранительных органов;- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;- при совершении онлайн-покупок не доверять свои персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Не осуществляйте переводы по сомнительным сделкам. Без проверки интернет-магазина не производите предоплату до получения товара;- не переходить по ссылкам, которые направляют для оплаты покупки либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах;- для установки приложений пользоваться только официальными источниками App store, Play market.- Жители Актау должны себя обезопасить от участия в финансовых схемах без прозрачного источника дохода, таких, как группы в социальных сетях и мессенджерах, обещающих прибыль от денежных вкладов. Не вступать в подобные группы и чаты. Прекратить вносить денежные взносы и привлекать других граждан. О подобных финансовых схемах необходимо сразу сообщать в полицию. Зачастую интернет-мошенники проживают даже не в Казахстане, а совершают противоправные действия, проживая в другой стране, - сообщили в ведомстве.