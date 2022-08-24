Полицейские оштрафовали женщину за выброшенный с девятого этажа строительный мусор

Фото ДП Мангистауской области
В отношении гражданки составлен административный протокол.
- При мониторинге социальных сетей выявлено видео, где жительница 32А микрорайона 5 дома из окна выбрасывает кирпичи. На место был направлен участковый инспектор. Личность нарушителя установлена. На 58-летнюю женщину составлен административный протокол по статье 434-2 ч.1 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования). Сумма штрафа по данной статье предусматривает 15 315 тенге, - сообщили в ДП Мангистауской области.
Напомним, в Актау строительный мусор выкидывали с 9 этажа на ступеньки подъезда дома.
- При мониторинге социальных сетей выявлено видео, где жительница 32А микрорайона 5 дома из окна выбрасывает кирпичи. На место был направлен участковый инспектор. Личность нарушителя установлена. На 58-летнюю женщину составлен административный протокол по статье 434-2 ч.1 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования). Сумма штрафа по данной статье предусматривает 15 315 тенге, - сообщили в ДП Мангистауской области.
Напомним, в Актау строительный мусор выкидывали с 9 этажа на ступеньки подъезда дома.
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