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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:53

Просмотров: 1004

В Мангистауской области повысили тариф на электроэнергию

Новый тариф на электроэнергию начнёт действовать с 1 сентября 2022 года, об этом сообщает ТОО «Маңғыстау Жарық».

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В ТОО «Маңғыстау жарық» сообщили, что департамент по регулированию естественных монополий (ДРЕМ) по Мангистауской области утвердил новый тариф.

Департаментом 23 сентября 2022 года утверждена стоимость электрической энергии ТОО «Маңғыстау Жарық» с 01 сентября 2022 года за 1 кВтч для потребителей Актау и Мунайлинского района Мангистауской области:
– для бытовых потребителей (население) 17,40 тенге без учета НДС;
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 21,38 тенге без учета НДС;
– для организаций, финансируемых из государственного бюджета 68,68 тенге без учета НДС.

В ТОО «Маңғыстау жарық» предоставили примерный расчет для квартир Актау и Мунайлинского района:

В Мангистауской области повысили тариф на электроэнергию


Также для потребителей Тупкараганского, Каракиянского, Бейнеуского и Мангистауского районов стоимость электрической энергии за 1 кВтч составит:
– для бытовых потребителей (население) 17,40 тенге без учета НДС;
– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 25,77 тенге без учета НДС;
– организаций, финансируемых из государственного бюджета 41,60 тенге без учета НДС.

В ТОО «Маңғыстау Жарық» отметили, что тариф пришлось вынужденно поднимать из-за повышения предельного тарифа на производство электрической энергии от энергопроизводящей организации ТОО «МАЭК-Казатомпром».

- С 2019 года мы начали осуществлять деятельность энергоснабжения различных групп потребителей в четырех районах Мангистауской области (Тупкараганский, Мангистауский, Каракиянский и Бейнеуский районы), с 2021 года в Жанаозене, а с января 2022 года стали обслуживать потребителей Актау и Мунайлинского района.
Четыре года в Актау сдерживали тариф для населения. Всем известно, что до нас работала другая энергоснабжающая организация, мы же по просьбе городской администрации пришли на смену предыдущей компании. Все эти месяцы, несмотря на убыточный тариф для потребителей Актау и Мунайлинского района, мы продолжали своевременно выполнять свою работу и рассчитываться с поставщиками, включая ТОО «МАЭК-Казатомпром», - сказал директор компании Ермек Давлетпаков.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 202–262, 202–255, по электронной почте info@mzharyk.kz, а также на официальном сайте ТОО «Маңғыстау Жарық» www.mzharyk.kz.



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Комментарии ( 1 )

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  • OlegVak
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 gurev57 (Посетители) Сегодня, 09:06
только и умеете цены поднимать.
 
 

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