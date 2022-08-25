О задержании руководителя управления физической культуры и спорта в Актау сообщил источник

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Как сообщил источник, вечером, 24 августа, был задержан на своем рабочем месте руководитель управления физической культуры и спорта Канат Жумабаев. Чиновник подозревается в хищении бюджетных средств.



Также источник сообщает о задержании исполнительного директора футбольного клуба «Каспий» Алибека Урузгалиева.



В настоящее время задержанные находятся в ИВС.



В департаменте агенства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Мангистауской области сообщили, что прокомментировать информацию пока не могут.