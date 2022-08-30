Тысячи тушек кефали на обмелевшем побережье Каспия сняли на видео





Кефаль погибла из-за резкого обмеления Каспия, считает автор видео.Пользователь Сети опасается, что ситуацией воспользуются любители легкой наживы.- За Каламкасом вода ушла резко. Миллиарды рыбы погибло и сейчас эта рыба появится на базаре. Рыбу сейчас соберут, подморозят и начнут людей кормить. Это страшно, – сетует пользователь сайта.