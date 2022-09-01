В Мангистау начал работу «Кибер шериф»

В Мангистауском регионе запустили работу комплексов «Кибер-шериф» на 10 патрульных автомобилях.- Комплексы фиксируют и записывают на видео водителей, нарушающих правила дорожного движения. Система способна распознавать государственные регистрационные знаки и автоматически проверять объекты по базам розыска с дальнейшим оповещением инспектора. Исключение человеческого фактора является важным показателем эффективности этого устройства. Полная автоматизация позволяет быстро хранить, обрабатывать и отправлять все данные на сервер, работать с несколькими базами поиска, - сообщили в полиции региона.«Кибер шериф» позволяет мгновенно определить, находится ли транспортное средство в розыске, а боковые камеры мгновенно распознают пешеходов, автоматически сравнивая их лица с базой лиц, скрывающихся от суда и органов следствия.- Самая распространенная причина ДТП - превышение скорости. Поэтому для повышения уровня ответственности водителей используются технические средства контроля, - отметили в пресс-службе полиции региона.