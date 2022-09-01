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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 6

Уроки до изнеможения: актауские родители возмущены школьным расписанием

По словам родителей, уроки у учеников второй смены будут заканчиваться к 20:00, и дети вынуждены будут возвращаться домой в темноте.

Иллюстративное фото из открытых источников
Родители школы №1 в 14 микрорайоне Актау недовольны составленным расписанием администрацией школы.

- Почему во всех школах уроки во второй смене начинаются в 13:30, а в нашей школе дети должны начинать учиться с 14:10. Тогда пусть уже ночуют в школе. Зимой вообще тяжко им будет, - жалуются родители.

Уроки до изнеможения: актауские родители возмущены школьным расписанием


По словам родителей школьников, такое расписание составлено именно в школе №1, так как во всех остальных школах города, уверяют они, дети начнут учиться с 13:20 часов.

- В нашей школе несколько расписаний, к примеру, есть первая смена, у них уроки будут начинаться с 8 часов утра, есть вторая смена для младших классов, у них уроки будут начинаться с 13:20. А у детей 5 классов уроки будут начинаться с 14:10. Получается, у нас третья смена. Мы недовольны таким расписанием. Уроки теперь будут идти по 45 минут, большой перемены (15 минут) нет, дети даже покушать успевать не будут. Так ещё и поздно домой будут приходить, - говорят родители учеников 5 класса.

Уроки до изнеможения: актауские родители возмущены школьным расписанием


По словам родителей, они намерены добиваться пересмотра расписания, будут писать жалобу в городской отдел образования.

Редакция Lada.kz готова предоставить информационную площадку для комментариев руководства вышеуказанной школы и специалистов городского отдела образования.



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