Пешком через весь Казахстан: пенсионер из Карагандинской области скоро прибудет в Актау

Фото Сайына Суюбаева FB
По словам жителя Мангистау, 72-летний Сарсенбай Котырашов на данные момент находится в Доссоре в Атырауской области и рассчитывает прибыть в Актау через десять дней.
- Можно ли осведомить все СМИ и акимат, возможно они знают об этой информации, пожилой человек в возрасте 72 лет идёт пешком через весь Казахстан, сейчас он в Доссоре, возможно, через 10 дней он будет у нас, хотелось бы, чтобы встретили его должным образом, - написал Сайын Суюбаев.
Напомним, что свой пеший путь в Актау 72-летний Сарсенбай Котырашов, кузнец и реставратор, начал 31 марта из родного села Улытау Карагандинской области. Вместе с ним идет молодой попутчик, который публикует пешее путешествие казахстанца в социальные сети.
- Можно ли осведомить все СМИ и акимат, возможно они знают об этой информации, пожилой человек в возрасте 72 лет идёт пешком через весь Казахстан, сейчас он в Доссоре, возможно, через 10 дней он будет у нас, хотелось бы, чтобы встретили его должным образом, - написал Сайын Суюбаев.
Напомним, что свой пеший путь в Актау 72-летний Сарсенбай Котырашов, кузнец и реставратор, начал 31 марта из родного села Улытау Карагандинской области. Вместе с ним идет молодой попутчик, который публикует пешее путешествие казахстанца в социальные сети.
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