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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 10:25

Просмотров: 188

Пешком через весь Казахстан: пенсионер из Карагандинской области скоро прибудет в Актау

Добраться до Актау 72-летний пенсионер из Карагандинской области планирует примерно через десять дней. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил житель Мангистау Сайын Суюбаев, который встретил в пути пешехода.

Фото Сайына Суюбаева FB
По словам жителя Мангистау, 72-летний Сарсенбай Котырашов на данные момент находится в Доссоре в Атырауской области и рассчитывает прибыть в Актау через десять дней.

- Можно ли осведомить все СМИ и акимат, возможно они знают об этой информации, пожилой человек в возрасте 72 лет идёт пешком через весь Казахстан, сейчас он в Доссоре, возможно, через 10 дней он будет у нас, хотелось бы, чтобы встретили его должным образом, - написал Сайын Суюбаев.

Напомним, что свой пеший путь в Актау 72-летний Сарсенбай Котырашов, кузнец и реставратор, начал 31 марта из родного села Улытау Карагандинской области. Вместе с ним идет молодой попутчик, который публикует пешее путешествие казахстанца в социальные сети.



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