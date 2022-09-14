Блогер из Актау показал сброс нечистот в озеро Караколь

По словам блогера, на озере Караколь, которое является особо охраняемой природной территорией Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского значения, творится полнейший беспредел.- В озеро Караколь, где останавливаются более 200 видов птиц, опять сливают нечистоты. Вдвойне обидно то, что эти нечистоты откровенно беспредельным способом сливают в заповедную зону не иностранные компании, а местные подрядные организации.Департамент экологии, куда вы смотрите? Неужели вам не дорога наша земля? До каких пор будет продолжаться этот беспредел? - сказал Азамат Сарсенбаев.