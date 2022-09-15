Жители села в Мангистау вынуждены покупать воду по талонам

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Жители села Кызылтобе вынуждены ежедневно стоять в очередях, чтобы пополнить запасы воды. Подземных источников в населенном пункте нет. В село, как сообщает телеканал КТК, четыре года назад провели водопровод, и тогда местные жители надеялись на изменение ситуации с водой, но этого так и не произошло.
На сегодняшний день другого способа получить воду в населенном пункте, кроме как отстоять свою очередь у водовоза, нет.
- Вот уже четыре года прошло с того момента, как подвели к нам трубу. Ничего так и не сделано с тех пор. Мы вынуждены покупать воду с водовозов. Раньше четыре куба стоили 2200 тенге, а сейчас 2800. И это по талонам. У частников - по 4000 тенге. В одной семье по 15 человек, вода быстро расходуется. Объемов по талонам не хватает, - рассказал Сарсенбай Торебайулы, житель села Кызылтобе-2.
По словам жителей села, водопровод начал работать только в январе прошлого года. Однако вода в кранах появилась далеко не во всех поселках. Ситуацию прокомментировал Карасай Абыханов, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Мунайлинского района.
- По Мунайлинскому району нашим жителям необходимо 35-40 тысяч кубометров воды. Поступает 13-15 тысяч кубометров воды. Мы не смогли всех обеспечить. В настоящее время на опреснительном заводе «Каспий» идет реконструкция. Есть надежда, что она закончится в ноябре. После этого на наш район будут выделять необходимый объем воды, - пояснил представитель исполнительной власти.
Напомним, в 2020 году сообщалось, что в селах Кызылтобе, Айракты и Бесшокы Мунайлинского района прокладывается водопровод. На эти цели было потрачено 2 миллиарда 50 миллионов тенге.
Весной прошлого года представители акимата области уверяли, что 86 процентов питьевой воды в Мунайлинском районе подаётся через водопровод.
Михаил Одинцов
На сегодняшний день другого способа получить воду в населенном пункте, кроме как отстоять свою очередь у водовоза, нет.
- Вот уже четыре года прошло с того момента, как подвели к нам трубу. Ничего так и не сделано с тех пор. Мы вынуждены покупать воду с водовозов. Раньше четыре куба стоили 2200 тенге, а сейчас 2800. И это по талонам. У частников - по 4000 тенге. В одной семье по 15 человек, вода быстро расходуется. Объемов по талонам не хватает, - рассказал Сарсенбай Торебайулы, житель села Кызылтобе-2.
По словам жителей села, водопровод начал работать только в январе прошлого года. Однако вода в кранах появилась далеко не во всех поселках. Ситуацию прокомментировал Карасай Абыханов, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Мунайлинского района.
- По Мунайлинскому району нашим жителям необходимо 35-40 тысяч кубометров воды. Поступает 13-15 тысяч кубометров воды. Мы не смогли всех обеспечить. В настоящее время на опреснительном заводе «Каспий» идет реконструкция. Есть надежда, что она закончится в ноябре. После этого на наш район будут выделять необходимый объем воды, - пояснил представитель исполнительной власти.
Напомним, в 2020 году сообщалось, что в селах Кызылтобе, Айракты и Бесшокы Мунайлинского района прокладывается водопровод. На эти цели было потрачено 2 миллиарда 50 миллионов тенге.
Весной прошлого года представители акимата области уверяли, что 86 процентов питьевой воды в Мунайлинском районе подаётся через водопровод.
Михаил Одинцов
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