Бастуют вторую неделю: рабочие из Жанаозена обратились к президенту

- С 12 сентября проходит трудовой арбитраж, но сторона работодателей не идёт на встречу. На сегодняшний день проблема до сих пор не решена. Мы просим президента Касым-Жомарта Токаева помочь урегулировать ситуацию, либо дать возможность перевести наших сотрудников в АО «ОзенМунайГаз», - обратились работники ТОО «КазПромТехКомпани».

Сотрудники ТОО «КазПромТехКомпани» недовольны сокращением рабочего времени, а также тем, что не обновляются автомобили. В связи с этим 74 работника вышли на забастовку 6 сентября.