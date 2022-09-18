В подъезде новостройки в Актау готовили еду с помощью газового баллона

- Компания-застройщик специально построили и оборудовали помещение для приготовления еды в случае проведения тоя или садака. Здесь постоянно бегают дети, ходят сами жильцы, как так можно? - возмутились жители дома.

По словам жителей дома №1 жилого комплекса «Premium Plaza» в 18 микрорайоне, в четвёртом подъезде их соседи установили плитку на шестом этаже, подключили к ней газовый баллон и стали готовить еду в казане.Жилой комплекс, как говорят жители дома, сдали в эксплуатацию в конце прошлого года.Жалобу жители адресовали в общедомовой чат в WhatsApp. На место, как уверяют жители новостройки, пришёл охранник, но никаких действий толком не предпринял. Как выяснилось, после приготовления пищи казан и газовый баллон с плиткой убрали, но на стенах осталась копоть.