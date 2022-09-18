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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:12

Просмотров: 2143

В подъезде новостройки в Актау готовили еду с помощью газового баллона

Жители новостройки готовили пищу в казане на шестом этаже жилого комплекса.

Фото жителей дома №1 жилого комплекса «Premium Plaza»
По словам жителей дома №1 жилого комплекса «Premium Plaza» в 18 микрорайоне, в четвёртом подъезде их соседи установили плитку на шестом этаже, подключили к ней газовый баллон и стали готовить еду в казане.

Жилой комплекс, как говорят жители дома, сдали в эксплуатацию в конце прошлого года.

- Компания-застройщик специально построили и оборудовали помещение для приготовления еды в случае проведения тоя или садака. Здесь постоянно бегают дети, ходят сами жильцы, как так можно? - возмутились жители дома.


Жалобу жители адресовали в общедомовой чат в WhatsApp. На место, как уверяют жители новостройки, пришёл охранник, но никаких действий толком не предпринял. Как выяснилось, после приготовления пищи казан и газовый баллон с плиткой убрали, но на стенах осталась копоть.

В подъезде новостройки в Актау готовили еду с помощью газового баллона

В подъезде новостройки в Актау готовили еду с помощью газового баллона



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Комментарии ( 2 )

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Aleksa-N (Посетители) Вчера, 23:45
На улице готовят, видела, но вот в подъезде, это наверное следующий уровень все дозволенности.

Еще не понятно, почему во всех новостройках кафельный пол, в прошлом году видела как ребенок летел зимой, по ступеням, хорошо за поручни успел схватиться. Не безопасное покрытие.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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tim77712 (Посетители) Вчера, 23:19
Не всегда срабатывает правило: как корабль назовёшь так он и будет плавать)))
 
 

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